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Новости Позиция РФ относительно прекращения войны
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Нейтральный статус Украины, признание оккупированных территорий, демилитаризация и денацификация - Лавров очертил условия РФ для прекращения войны.

Лавров назвал мирные требования РФ

Условия РФ о прекращении войны с Украиной включают нейтральный статус нашей страны и признание оккупированных территорий.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью бразильской газете O Globo, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он назвал перечень условий, которые Москва считает "основами для урегулирования украинского кризиса".

Российский министр заявил, что одним из главных пунктов должен быть отказ Украины от членства в НАТО и закрепление ее нейтрального статуса.

Лавров также озвучил претензии относительно "нарушения прав русскоязычных" и требование международного признания оккупированных украинских территорий, включая Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

По словам Лаврова, эти территориальные "реалии" должны быть закреплены юридически, а все обязательства Украины должны иметь "бессрочный характер".

Кроме этого, Россия требует "демилитаризации и денацификации" Украины - терминов, которыми Кремль обычно прикрывает попытки подчинить или уничтожить украинскую государственность.

Читайте также: Лавров заявил, что РФ готова "искать баланс интересов" в переговорах, но не собирается никому передавать захваченную Запорожскую АЭС

Лавров также выдвинул требования отменить санкции против РФ, снять ордера на арест российских чиновников и вернуть замороженные российские активы.

Глава МИД РФ заявил, что Россия продолжает диалог с администрацией Дональда Трампа по возможному "урегулированию", зато обвинил Евросоюз в "подрыве переговорного процесса".

Также он выразил возмущение планами стран НАТО усилить поддержку Украины, в частности через поставки вооружения и развертывание дополнительных военных контингентов в регионе.

В то же время Лавров в очередной раз заявил, что Россия "открыта к переговорам", но снова возложил ответственность за отсутствие диалога на Киев.

Автор: 

Лавров Сергей (2302) россия (95591) прекращения огня (161)


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Топ комментарии
+36
Ну що пане трамп досяг миру.? Як вам парашинські вимоги?
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28.04.2025 14:07
+31
Просто насрав трампу на обличчя.
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28.04.2025 14:08
+28
75 років... Коли воно вже здохне?
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28.04.2025 14:07
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75 років... Коли воно вже здохне?
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28.04.2025 14:07 Ответить
і шо воно дасть? - з автоматами дохнуть 18річні, а самки в них по 30 і шлють на убой. НЕМА в рузкіх поганих і добрих - є живі і уже ні
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28.04.2025 14:12 Ответить
Є живи і хороші мертви
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28.04.2025 14:22 Ответить
Ну що пане трамп досяг миру.? Як вам парашинські вимоги?
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28.04.2025 14:07 Ответить
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28.04.2025 14:09 Ответить
А це Трамп у потрібно досягти миру, а не Україні?
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28.04.2025 14:13 Ответить
Звісно, це ж Україна хоче відтягти парашку від Китаю і врятувати її від колапсу щоб не дісталась жовтопиким. Вже готуємо ніжки Зеленського для дорогих раісян.
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28.04.2025 14:21 Ответить
Нічого нового. Все по колу...
Припадки шизофренії - вони циклічні.
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28.04.2025 14:25 Ответить
Лаврова треба вбити, щоб повітря не псував своїм вонючим ротом
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28.04.2025 14:08 Ответить
якби ж то тільки би його одного треба...
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28.04.2025 14:17 Ответить
Просто насрав трампу на обличчя.
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28.04.2025 14:08 Ответить
Додіку довподоби. Роками порубоцтва у Москві тхне.
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28.04.2025 14:11 Ответить
він копрофіл - він таке любить. Особливо від росіян і китайців. ЕПІЧНИЙ КУКОЛД
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28.04.2025 14:11 Ответить
А ху ху не хо хо
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28.04.2025 14:09 Ответить
Пшов у сраку, армяшка ставший сруським.
Невже донька цього вилупка вільно вештаєтся по сша?
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28.04.2025 14:09 Ответить
зараз трамп скаже: 2 тижні ще не пройшло, я не знаю справжніх намірів росіян. Але ми точно дізнаємось
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28.04.2025 14:10 Ответить
А йух в гузно, шоб коняча голова не шаталась!
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28.04.2025 14:10 Ответить
Тобто, що вони хотіли у 2022 році, то вони й бажають сьогодні. А зуби відремонтувати не вимагають, які обламали за три роки війни ?
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28.04.2025 14:10 Ответить
Йягупоп 77..
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28.04.2025 14:10 Ответить
Йягупоп 47 це трамбон . Бо він 47 президент у Штатах, а лавров - чоловік Асирк із "Кривих дзеркал"
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28.04.2025 14:26 Ответить
трамп 47, хай буде так. а цей 77-й бо вже 30 років триндить одне й те саме))
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28.04.2025 14:39 Ответить
БУДЕ ТАК , АМІНЬ
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28.04.2025 14:10 Ответить
Конякін , щоб ти здох разом із хутіним , мразь 😡
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28.04.2025 14:11 Ответить
А також визнання землі пласкою , Москви -третім Римом ,а Пуйтіна - другим Христом
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28.04.2025 14:11 Ответить
Тільки хай він на початку здохне
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28.04.2025 14:20 Ответить
Как сказал Трамп "переговоры успешно продвигаются". Оно и видно.
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28.04.2025 14:11 Ответить
Як розумні люди й казали - "не можливо досягти миру з рашиськими нелюлями"!
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28.04.2025 14:11 Ответить
я б ще помріяла, щоб в Україну повернули дєда мороза... й тоді буде повний набір записок божевільного...
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28.04.2025 14:12 Ответить
Можеш свої "вимоги" скрутити в трубочку і засунути собі в дупу.
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28.04.2025 14:13 Ответить
Ліпше ху...лу, або трампнутому
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28.04.2025 14:15 Ответить
денаціфікація-це що??
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28.04.2025 14:13 Ответить
Ніхто не знає , крім кончених кацапів 🤬
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28.04.2025 14:17 Ответить
Він читач, а не письменник, звідки йому такі слова знать
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28.04.2025 14:18 Ответить
Це значить знищити у раїсі всіх нацистів! А там інших і нема!
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28.04.2025 15:04 Ответить
*****, конь, от никотина пора уже сдохнуть, нах...
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28.04.2025 14:14 Ответить
Дебіл, ***. Ти хоча правильно зрозумів, що тобі ху...ло з вівсом та порошком прислав, або вже після порошку стару методичку читаєш
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28.04.2025 14:14 Ответить
Братська могила російськомовних під руїнами Маріупольського драмтеатру - красномовне свідчення захисту прав російськомовних рашистами.
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28.04.2025 14:14 Ответить
І не тільки в Маріуполі, а скрізь і, навіть у Курск.області захищая руцкомовних шпурляючи бомби, завбільшки тонни на їхні голови...
Та й ще демілітаризацію України вимагає, щоб скоро під надуманим привідом знов посунути на вже беззахісний Київ
Не здійсняться вологі мрії кремленів.
Наш головний перегорник і захісник - ЗСУ і підтримка небайдужих вірних друзів.
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Героям слава!
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28.04.2025 14:33 Ответить
Будуть тягнути час. Поки просуваються. І поки у Зелебобіка нємає ракет для Москви.
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28.04.2025 14:15 Ответить
А ще вчора свистів "без попередніх умов"...
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28.04.2025 14:16 Ответить
без попередніх умов з нашої сторони...
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28.04.2025 14:37 Ответить
ну я і кажу без попередніх умов з нашої чи американської сторони.
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28.04.2025 15:03 Ответить
Соррі, я вже переплутав цю лошадь з іншою... Хоча - вони в одній упряжці. Ось, цитата, вчора:
Песков: "Кремлівський диктатор Путін підтверджує готовність Москви до переговорів із Києвом без попередніх умов. Про це диктатор заявив учора під час зустрічі зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом"
І там нічого нема про заборону попередніх умов для України. Тим більше, такого Віткофу він заявити не міг.
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28.04.2025 15:03 Ответить
це читається між рядків, адже ***** жодного разу не сказав що відміняє свої умови
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28.04.2025 15:07 Ответить
навпаки вони всюди талдичать що досягнуть цілей есвео військовим або політичним шляхом.
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28.04.2025 15:09 Ответить
Ну ось хто підпишиться на маячню, для спростування якої вже три роки помирають воїни України? Калантарян чи довбой@б..чи довбой@б ...чи Лавров.🥴
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28.04.2025 14:17 Ответить
Короче віз і нині там)
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28.04.2025 14:17 Ответить
Просто декому треба забити х#й на трампа і віддати владу перехідному військовому уряду. Але ж дєрьмак наказав летіти в прірву. Дєрьмаку все одно . В нього житлова площа в ОАЕ і паспорт ОАЕ вже давно зарезервовані.
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28.04.2025 14:22 Ответить
Вони там всі не з України.
До України у них нічого особистого, тільки бізнес.
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28.04.2025 14:33 Ответить
ці бовдури ніяк усвідомити не можуть, що до лютого 22-го не було кого "денацифікувати" та "демілітаризувати". З лютого 22-го майже весь народ націоналісти, та ненависники рюзького міру. Про мілітаризацію навіть говорити немає про що. І будемо нарощувати потужності. Бо маючи такого біснуватого сусіда вже всі країни мілітаризуються, всі, хто має спільний кордон з йо*аним кацапським зоопарком.
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28.04.2025 14:23 Ответить
ПНХ!!! Це все.
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28.04.2025 14:24 Ответить
Кацапськи терористичні чурки повинні зрозуміти, що немає сенсу ставити Україні свої свинособачі умови.
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28.04.2025 14:24 Ответить
І це за припинення тобто для початку ... а далі ще куча умов буде ?
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28.04.2025 14:25 Ответить
- Денацификация неонациского преступного киевского режима оголтелых бандеровцев ...

Здайте цю мразоту на дослідження у ветлікарню !
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28.04.2025 14:27 Ответить
Лавров окреслив умови ?
У відповідь окреслюю напрям руху
Пішов ти на х .. ішак горбатий !
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28.04.2025 14:27 Ответить
Коли ця рашиська паскуда вже здохне і що нового ця погань сказала ? капітуляція України те саме що в 2022 році.
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28.04.2025 14:35 Ответить
Нічого не помінялося - додавити Україну як не військовим шляхом то "миром"
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28.04.2025 14:36 Ответить
а лопатою по **.лу?
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28.04.2025 14:37 Ответить
Сасай моржового квача, лошать.
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28.04.2025 14:39 Ответить
иди ***** *************** лавролошадь.................................................
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28.04.2025 14:43 Ответить
Кацапи демонстративно , весь час , стоять на своєму ... Натомість від Києва щось давно вже не чути розмов про "вихід на кордони 1991" і про "репарації" щось давно не чути ...
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28.04.2025 14:56 Ответить
Классический случай когда выдвигают невыполнимые требования чтобы воевать дальше.
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28.04.2025 15:03 Ответить
Гумового ×ера і купки вівса на могилі старої шкапи буде достатньо.
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28.04.2025 15:12 Ответить
..пішли ви усі на три літери, гопота!!!
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28.04.2025 15:17 Ответить
Много хатєл нє только конь Лавруша...
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28.04.2025 15:17 Ответить
вимога України:
Передати Україні всю ядерну зброю
повне роззброєння раші,
переселити рашистів за Урал,
на звільненій території створити "Північну Україну" зі столицею у Смоленську та Південну Україну", зі столицею в Краснодарі. Вони входитимуть до складу України.
Моцкву та ленінгад привести до первісного вигляду.
Усі природні ресурси віддати під управління України.
пууло та його оточення віддати до Гаазького суду, а краще лінчувати.
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28.04.2025 15:28 Ответить
А що робити з Уралом і тайгою?
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28.04.2025 15:37 Ответить
Ах ти ж мій кінь буланний вороний прілий овес був сіно з коноплями чи шлея під хвіст попала шо ти так вибрикуєш обережно в твоєму віці можна і підкови з копитами відкинуть зі шкіри устілки в ботинки а тулуб воронам і вовкам викинуть Ти вже своє відбрикав
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28.04.2025 15:34 Ответить
Депутінізація.
Делавровізація.
Десоловьйовізація.
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28.04.2025 15:36 Ответить
 
 