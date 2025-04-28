Нейтральный статус Украины, признание оккупированных территорий, демилитаризация и денацификация - Лавров очертил условия РФ для прекращения войны.
Условия РФ о прекращении войны с Украиной включают нейтральный статус нашей страны и признание оккупированных территорий.
Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью бразильской газете O Globo, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он назвал перечень условий, которые Москва считает "основами для урегулирования украинского кризиса".
Российский министр заявил, что одним из главных пунктов должен быть отказ Украины от членства в НАТО и закрепление ее нейтрального статуса.
Лавров также озвучил претензии относительно "нарушения прав русскоязычных" и требование международного признания оккупированных украинских территорий, включая Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.
По словам Лаврова, эти территориальные "реалии" должны быть закреплены юридически, а все обязательства Украины должны иметь "бессрочный характер".
Кроме этого, Россия требует "демилитаризации и денацификации" Украины - терминов, которыми Кремль обычно прикрывает попытки подчинить или уничтожить украинскую государственность.
Лавров также выдвинул требования отменить санкции против РФ, снять ордера на арест российских чиновников и вернуть замороженные российские активы.
Глава МИД РФ заявил, что Россия продолжает диалог с администрацией Дональда Трампа по возможному "урегулированию", зато обвинил Евросоюз в "подрыве переговорного процесса".
Также он выразил возмущение планами стран НАТО усилить поддержку Украины, в частности через поставки вооружения и развертывание дополнительных военных контингентов в регионе.
В то же время Лавров в очередной раз заявил, что Россия "открыта к переговорам", но снова возложил ответственность за отсутствие диалога на Киев.
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Припадки шизофренії - вони циклічні.
Невже донька цього вилупка вільно вештаєтся по сша?
Та й ще демілітаризацію України вимагає, щоб скоро під надуманим привідом знов посунути на вже беззахісний Київ
Не здійсняться вологі мрії кремленів.
Наш головний перегорник і захісник - ЗСУ і підтримка небайдужих вірних друзів.
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Героям слава!
Песков: "Кремлівський диктатор Путін підтверджує готовність Москви до переговорів із Києвом без попередніх умов. Про це диктатор заявив учора під час зустрічі зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом"
Песков: "Кремлівський диктатор Путін підтверджує готовність Москви до переговорів із Києвом без попередніх умов. Про це диктатор заявив учора під час зустрічі зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом"
І там нічого нема про заборону попередніх умов для України. Тим більше, такого Віткофу він заявити не міг.
До України у них нічого особистого, тільки бізнес.
Здайте цю мразоту на дослідження у ветлікарню !
У відповідь окреслюю напрям руху
Пішов ти на х .. ішак горбатий !
Передати Україні всю ядерну зброю
повне роззброєння раші,
переселити рашистів за Урал,
на звільненій території створити "Північну Україну" зі столицею у Смоленську та Південну Україну", зі столицею в Краснодарі. Вони входитимуть до складу України.
Моцкву та ленінгад привести до первісного вигляду.
Усі природні ресурси віддати під управління України.
пууло та його оточення віддати до Гаазького суду, а краще лінчувати.
Делавровізація.
Десоловьйовізація.