Нейтральний статус України, визнання окупованих територій, демілітаризація та денацифікація, - Лавров окреслив умови РФ для припинення війни

Умови РФ щодо припинення війни з Україною включають нейтральний статус нашої країни та визнання окупованих територій.

Про це міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив в інтерв’ю бразильській газеті O Globo, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він назвав перелік умов, які Москва вважає "основами для врегулювання української кризи".

Російський міністр заявив, що одним із головних пунктів має бути відмова України від членства в НАТО та закріплення її нейтрального статусу.

Лавров також озвучив претензії щодо "порушення прав російськомовних" та вимогу міжнародного визнання окупованих українських територій, включно з Кримом, Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями.

За словами Лаврова, ці територіальні "реалії" мають бути закріплені юридично, а усі зобов'язання України повинні мати "безстроковий характер".

Крім цього, Росія вимагає "демілітаризації та денацифікації" України - термінів, якими Кремль зазвичай прикриває спроби підкорити або знищити українську державність.

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Лавров також висунув вимоги скасувати санкції проти РФ, зняти ордери на арешт російських посадовців та повернути заморожені російські активи.

Глава МЗС РФ заявив, що Росія продовжує діалог із адміністрацією Дональда Трампа щодо можливого "врегулювання", натомість звинуватив Євросоюз у "підриві переговорного процесу".

Також він висловив обурення планами країн НАТО посилити підтримку України, зокрема через постачання озброєння та розгортання додаткових військових контингентів у регіоні.

Водночас Лавров вкотре заявив, що Росія "відкрита до переговорів", але знову поклав відповідальність за відсутність діалогу на Київ.