Нейтральний статус України, визнання окупованих територій, демілітаризація та денацифікація, - Лавров окреслив умови РФ для припинення війни
Умови РФ щодо припинення війни з Україною включають нейтральний статус нашої країни та визнання окупованих територій.
Про це міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив в інтерв’ю бразильській газеті O Globo, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він назвав перелік умов, які Москва вважає "основами для врегулювання української кризи".
Російський міністр заявив, що одним із головних пунктів має бути відмова України від членства в НАТО та закріплення її нейтрального статусу.
Лавров також озвучив претензії щодо "порушення прав російськомовних" та вимогу міжнародного визнання окупованих українських територій, включно з Кримом, Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями.
За словами Лаврова, ці територіальні "реалії" мають бути закріплені юридично, а усі зобов'язання України повинні мати "безстроковий характер".
Крім цього, Росія вимагає "демілітаризації та денацифікації" України - термінів, якими Кремль зазвичай прикриває спроби підкорити або знищити українську державність.
Лавров також висунув вимоги скасувати санкції проти РФ, зняти ордери на арешт російських посадовців та повернути заморожені російські активи.
Глава МЗС РФ заявив, що Росія продовжує діалог із адміністрацією Дональда Трампа щодо можливого "врегулювання", натомість звинуватив Євросоюз у "підриві переговорного процесу".
Також він висловив обурення планами країн НАТО посилити підтримку України, зокрема через постачання озброєння та розгортання додаткових військових контингентів у регіоні.
Водночас Лавров вкотре заявив, що Росія "відкрита до переговорів", але знову поклав відповідальність за відсутність діалогу на Київ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Припадки шизофренії - вони циклічні.
Невже донька цього вилупка вільно вештаєтся по сша?
Та й ще демілітаризацію України вимагає, щоб скоро під надуманим привідом знов посунути на вже беззахісний Київ
Не здійсняться вологі мрії кремленів.
Наш головний перегорник і захісник - ЗСУ і підтримка небайдужих вірних друзів.
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Героям слава!
Песков: "Кремлівський диктатор Путін підтверджує готовність Москви до переговорів із Києвом без попередніх умов. Про це диктатор заявив учора під час зустрічі зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом"
Песков: "Кремлівський диктатор Путін підтверджує готовність Москви до переговорів із Києвом без попередніх умов. Про це диктатор заявив учора під час зустрічі зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом"
І там нічого нема про заборону попередніх умов для України. Тим більше, такого Віткофу він заявити не міг.
До України у них нічого особистого, тільки бізнес.
Здайте цю мразоту на дослідження у ветлікарню !
У відповідь окреслюю напрям руху
Пішов ти на х .. ішак горбатий !
Передати Україні всю ядерну зброю
повне роззброєння раші,
переселити рашистів за Урал,
на звільненій території створити "Північну Україну" зі столицею у Смоленську та Південну Україну", зі столицею в Краснодарі. Вони входитимуть до складу України.
Моцкву та ленінгад привести до первісного вигляду.
Усі природні ресурси віддати під управління України.
пууло та його оточення віддати до Гаазького суду, а краще лінчувати.
Делавровізація.
Десоловьйовізація.
Чекають нагоди сукі щоб знищити Україну.
Як цього не розуміють європейці,що одразу ж після України кацапи
полізуть до них захищати російськомовних.