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Новини Позиція РФ щодо припинення війни
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Нейтральний статус України, визнання окупованих територій, демілітаризація та денацифікація, - Лавров окреслив умови РФ для припинення війни

Лавров назвав мирні вимоги РФ

Умови РФ щодо припинення війни з Україною включають нейтральний статус нашої країни та визнання окупованих територій.

Про це міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив в інтерв’ю бразильській газеті O Globo, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він назвав перелік умов, які Москва вважає "основами для врегулювання української кризи".

Російський міністр заявив, що одним із головних пунктів має бути відмова України від членства в НАТО та закріплення її нейтрального статусу.

Лавров також озвучив претензії щодо "порушення прав російськомовних" та вимогу міжнародного визнання окупованих українських територій, включно з Кримом, Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями.

За словами Лаврова, ці територіальні "реалії" мають бути закріплені юридично, а усі зобов'язання України повинні мати "безстроковий характер".

Крім цього, Росія вимагає "демілітаризації та денацифікації" України - термінів, якими Кремль зазвичай прикриває спроби підкорити або знищити українську державність.

Читайте також: Лавров заявив, що РФ готова "шукати баланс інтересів" в перемовинах, але не збирається нікому передавати захоплену Запорізьку АЕС

Лавров також висунув вимоги скасувати санкції проти РФ, зняти ордери на арешт російських посадовців та повернути заморожені російські активи.

Глава МЗС РФ заявив, що Росія продовжує діалог із адміністрацією Дональда Трампа щодо можливого "врегулювання", натомість звинуватив Євросоюз у "підриві переговорного процесу".

Також він висловив обурення планами країн НАТО посилити підтримку України, зокрема через постачання озброєння та розгортання додаткових військових контингентів у регіоні.

Водночас Лавров вкотре заявив, що Росія "відкрита до переговорів", але знову поклав відповідальність за відсутність діалогу на Київ.

Автор: 

Лавров Сергій (1587) росія (65254) припинення вогню (160)


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Топ коментарі
+36
Ну що пане трамп досяг миру.? Як вам парашинські вимоги?
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28.04.2025 14:07
+31
Просто насрав трампу на обличчя.
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28.04.2025 14:08
+28
75 років... Коли воно вже здохне?
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28.04.2025 14:07
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75 років... Коли воно вже здохне?
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28.04.2025 14:07 Відповісти
і шо воно дасть? - з автоматами дохнуть 18річні, а самки в них по 30 і шлють на убой. НЕМА в рузкіх поганих і добрих - є живі і уже ні
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28.04.2025 14:12 Відповісти
Є живи і хороші мертви
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28.04.2025 14:22 Відповісти
Ну що пане трамп досяг миру.? Як вам парашинські вимоги?
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28.04.2025 14:07 Відповісти
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28.04.2025 14:09 Відповісти
А це Трамп у потрібно досягти миру, а не Україні?
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28.04.2025 14:13 Відповісти
Звісно, це ж Україна хоче відтягти парашку від Китаю і врятувати її від колапсу щоб не дісталась жовтопиким. Вже готуємо ніжки Зеленського для дорогих раісян.
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28.04.2025 14:21 Відповісти
Нічого нового. Все по колу...
Припадки шизофренії - вони циклічні.
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28.04.2025 14:25 Відповісти
Лаврова треба вбити, щоб повітря не псував своїм вонючим ротом
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28.04.2025 14:08 Відповісти
якби ж то тільки би його одного треба...
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28.04.2025 14:17 Відповісти
Просто насрав трампу на обличчя.
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28.04.2025 14:08 Відповісти
Додіку довподоби. Роками порубоцтва у Москві тхне.
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28.04.2025 14:11 Відповісти
він копрофіл - він таке любить. Особливо від росіян і китайців. ЕПІЧНИЙ КУКОЛД
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28.04.2025 14:11 Відповісти
А ху ху не хо хо
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28.04.2025 14:09 Відповісти
Пшов у сраку, армяшка ставший сруським.
Невже донька цього вилупка вільно вештаєтся по сша?
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28.04.2025 14:09 Відповісти
зараз трамп скаже: 2 тижні ще не пройшло, я не знаю справжніх намірів росіян. Але ми точно дізнаємось
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28.04.2025 14:10 Відповісти
А йух в гузно, шоб коняча голова не шаталась!
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28.04.2025 14:10 Відповісти
Тобто, що вони хотіли у 2022 році, то вони й бажають сьогодні. А зуби відремонтувати не вимагають, які обламали за три роки війни ?
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28.04.2025 14:10 Відповісти
Йягупоп 77..
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28.04.2025 14:10 Відповісти
Йягупоп 47 це трамбон . Бо він 47 президент у Штатах, а лавров - чоловік Асирк із "Кривих дзеркал"
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28.04.2025 14:26 Відповісти
трамп 47, хай буде так. а цей 77-й бо вже 30 років триндить одне й те саме))
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28.04.2025 14:39 Відповісти
БУДЕ ТАК , АМІНЬ
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28.04.2025 14:10 Відповісти
Конякін , щоб ти здох разом із хутіним , мразь 😡
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28.04.2025 14:11 Відповісти
А також визнання землі пласкою , Москви -третім Римом ,а Пуйтіна - другим Христом
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28.04.2025 14:11 Відповісти
Тільки хай він на початку здохне
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28.04.2025 14:20 Відповісти
Как сказал Трамп "переговоры успешно продвигаются". Оно и видно.
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28.04.2025 14:11 Відповісти
Як розумні люди й казали - "не можливо досягти миру з рашиськими нелюлями"!
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28.04.2025 14:11 Відповісти
я б ще помріяла, щоб в Україну повернули дєда мороза... й тоді буде повний набір записок божевільного...
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28.04.2025 14:12 Відповісти
Можеш свої "вимоги" скрутити в трубочку і засунути собі в дупу.
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28.04.2025 14:13 Відповісти
Ліпше ху...лу, або трампнутому
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28.04.2025 14:15 Відповісти
денаціфікація-це що??
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28.04.2025 14:13 Відповісти
Ніхто не знає , крім кончених кацапів 🤬
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28.04.2025 14:17 Відповісти
Він читач, а не письменник, звідки йому такі слова знать
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28.04.2025 14:18 Відповісти
Це значить знищити у раїсі всіх нацистів! А там інших і нема!
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28.04.2025 15:04 Відповісти
*****, конь, от никотина пора уже сдохнуть, нах...
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28.04.2025 14:14 Відповісти
Дебіл, ***. Ти хоча правильно зрозумів, що тобі ху...ло з вівсом та порошком прислав, або вже після порошку стару методичку читаєш
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28.04.2025 14:14 Відповісти
Братська могила російськомовних під руїнами Маріупольського драмтеатру - красномовне свідчення захисту прав російськомовних рашистами.
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28.04.2025 14:14 Відповісти
І не тільки в Маріуполі, а скрізь і, навіть у Курск.області захищая руцкомовних шпурляючи бомби, завбільшки тонни на їхні голови...
Та й ще демілітаризацію України вимагає, щоб скоро під надуманим привідом знов посунути на вже беззахісний Київ
Не здійсняться вологі мрії кремленів.
Наш головний перегорник і захісник - ЗСУ і підтримка небайдужих вірних друзів.
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Героям слава!
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28.04.2025 14:33 Відповісти
Будуть тягнути час. Поки просуваються. І поки у Зелебобіка нємає ракет для Москви.
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28.04.2025 14:15 Відповісти
А ще вчора свистів "без попередніх умов"...
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28.04.2025 14:16 Відповісти
без попередніх умов з нашої сторони...
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28.04.2025 14:37 Відповісти
ну я і кажу без попередніх умов з нашої чи американської сторони.
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28.04.2025 15:03 Відповісти
Соррі, я вже переплутав цю лошадь з іншою... Хоча - вони в одній упряжці. Ось, цитата, вчора:
Песков: "Кремлівський диктатор Путін підтверджує готовність Москви до переговорів із Києвом без попередніх умов. Про це диктатор заявив учора під час зустрічі зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом"
І там нічого нема про заборону попередніх умов для України. Тим більше, такого Віткофу він заявити не міг.
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28.04.2025 15:03 Відповісти
це читається між рядків, адже ***** жодного разу не сказав що відміняє свої умови
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28.04.2025 15:07 Відповісти
навпаки вони всюди талдичать що досягнуть цілей есвео військовим або політичним шляхом.
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28.04.2025 15:09 Відповісти
Ну ось хто підпишиться на маячню, для спростування якої вже три роки помирають воїни України? Калантарян чи довбой@б..чи довбой@б ...чи Лавров.🥴
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28.04.2025 14:17 Відповісти
Короче віз і нині там)
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28.04.2025 14:17 Відповісти
Просто декому треба забити х#й на трампа і віддати владу перехідному військовому уряду. Але ж дєрьмак наказав летіти в прірву. Дєрьмаку все одно . В нього житлова площа в ОАЕ і паспорт ОАЕ вже давно зарезервовані.
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28.04.2025 14:22 Відповісти
Вони там всі не з України.
До України у них нічого особистого, тільки бізнес.
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28.04.2025 14:33 Відповісти
ці бовдури ніяк усвідомити не можуть, що до лютого 22-го не було кого "денацифікувати" та "демілітаризувати". З лютого 22-го майже весь народ націоналісти, та ненависники рюзького міру. Про мілітаризацію навіть говорити немає про що. І будемо нарощувати потужності. Бо маючи такого біснуватого сусіда вже всі країни мілітаризуються, всі, хто має спільний кордон з йо*аним кацапським зоопарком.
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28.04.2025 14:23 Відповісти
ПНХ!!! Це все.
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28.04.2025 14:24 Відповісти
Кацапськи терористичні чурки повинні зрозуміти, що немає сенсу ставити Україні свої свинособачі умови.
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28.04.2025 14:24 Відповісти
І це за припинення тобто для початку ... а далі ще куча умов буде ?
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28.04.2025 14:25 Відповісти
- Денацификация неонациского преступного киевского режима оголтелых бандеровцев ...

Здайте цю мразоту на дослідження у ветлікарню !
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28.04.2025 14:27 Відповісти
Лавров окреслив умови ?
У відповідь окреслюю напрям руху
Пішов ти на х .. ішак горбатий !
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28.04.2025 14:27 Відповісти
Коли ця рашиська паскуда вже здохне і що нового ця погань сказала ? капітуляція України те саме що в 2022 році.
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28.04.2025 14:35 Відповісти
Нічого не помінялося - додавити Україну як не військовим шляхом то "миром"
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28.04.2025 14:36 Відповісти
а лопатою по **.лу?
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28.04.2025 14:37 Відповісти
Сасай моржового квача, лошать.
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28.04.2025 14:39 Відповісти
иди ***** *************** лавролошадь.................................................
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28.04.2025 14:43 Відповісти
Кацапи демонстративно , весь час , стоять на своєму ... Натомість від Києва щось давно вже не чути розмов про "вихід на кордони 1991" і про "репарації" щось давно не чути ...
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28.04.2025 14:56 Відповісти
Классический случай когда выдвигают невыполнимые требования чтобы воевать дальше.
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28.04.2025 15:03 Відповісти
Гумового ×ера і купки вівса на могилі старої шкапи буде достатньо.
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28.04.2025 15:12 Відповісти
..пішли ви усі на три літери, гопота!!!
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28.04.2025 15:17 Відповісти
Много хатєл нє только конь Лавруша...
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28.04.2025 15:17 Відповісти
вимога України:
Передати Україні всю ядерну зброю
повне роззброєння раші,
переселити рашистів за Урал,
на звільненій території створити "Північну Україну" зі столицею у Смоленську та Південну Україну", зі столицею в Краснодарі. Вони входитимуть до складу України.
Моцкву та ленінгад привести до первісного вигляду.
Усі природні ресурси віддати під управління України.
пууло та його оточення віддати до Гаазького суду, а краще лінчувати.
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28.04.2025 15:28 Відповісти
А що робити з Уралом і тайгою?
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28.04.2025 15:37 Відповісти
Ах ти ж мій кінь буланний вороний прілий овес був сіно з коноплями чи шлея під хвіст попала шо ти так вибрикуєш обережно в твоєму віці можна і підкови з копитами відкинуть зі шкіри устілки в ботинки а тулуб воронам і вовкам викинуть Ти вже своє відбрикав
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28.04.2025 15:34 Відповісти
Депутінізація.
Делавровізація.
Десоловьйовізація.
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28.04.2025 15:36 Відповісти
А чому так пече мордор НАТО?
Чекають нагоди сукі щоб знищити Україну.
Як цього не розуміють європейці,що одразу ж після України кацапи
полізуть до них захищати російськомовних.
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28.04.2025 15:50 Відповісти
Щоб провести денацифікацію України, тре зробити хорошими всіх рузьких та їх посіпак на цій териториї
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28.04.2025 15:53 Відповісти
Чому наші не кажуть всюду наші умови - повне виведення російських військ з території України?
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28.04.2025 15:55 Відповісти
 
 