Медведєв про зустріч "Коаліції охочих" у Києві: "Засуньте мирні плани у свої дупи"

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відреагував на зустріч європейських лідерів у рамках "Коаліції охочих" у Києві 10 травня та мирну пропозицію щодо повного безумовного припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Макрон, Мерц, Стармер і Туск зібралися для обговорення миру у Києві. Замість цього вони погрожують Росії. Або перемир'я для перепочинку бандерівських орд, або нові санкції. Ви думаєте, це розумно, так? Засуньте ці мирні плани у свої пангендерні дупи", - стверджує він.

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Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

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