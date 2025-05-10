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Медведєв про зустріч "Коаліції охочих" у Києві: "Засуньте мирні плани у свої дупи"

Дмитро Медведєв відреагував на зустріч Коаліції охочих у Києві

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відреагував на зустріч європейських лідерів у рамках "Коаліції охочих" у Києві 10 травня та мирну пропозицію щодо повного безумовного припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Макрон, Мерц, Стармер і Туск зібралися для обговорення миру у Києві. Замість цього вони погрожують Росії. Або перемир'я для перепочинку бандерівських орд, або нові санкції. Ви думаєте, це розумно, так? Засуньте ці мирні плани у свої пангендерні дупи", - стверджує він.

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У Росії відреагували на зустріч Коаліції охочих у Києві

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

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Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) росія (65459) війна в Україні (4258) Коаліція охочих (8)


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Топ коментарі
+15
От вам і відповідь на всі пропозиції
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10.05.2025 14:55
+14
Оце вірно сказав. Їб@шить їх треба, щоб аж шуба заварачівалась, а не шукати миру там, де його бути не може в принципі.
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10.05.2025 14:56
+12
>> перепочинку бандерівських орд...

Нервує, падло.

"Життя треба прожити так, щоб і через 70 років після твоєї смерти смердючий москаль всирався лиш від згадки твого імені." (c)
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10.05.2025 14:59
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10.05.2025 14:55 Відповісти
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10.05.2025 14:55 Відповісти
..у свої пангендерні дупи.. це як розуміти, ****?
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10.05.2025 14:56 Відповісти
Це очевидно щось глибоко особисте, зрозуміле лиш йому
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10.05.2025 14:59 Відповісти
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10.05.2025 15:03 Відповісти
Оце вірно сказав. Їб@шить їх треба, щоб аж шуба заварачівалась, а не шукати миру там, де його бути не може в принципі.
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10.05.2025 14:56 Відповісти
А был такой культурный мальчик из хорошей еврейской семьи...
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10.05.2025 14:57 Відповісти
Він ще президентом нароссії був. Ось він деградант, чи коли зразу тупий, то не рахується?
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10.05.2025 15:03 Відповісти
"А был такой культурный мальчик из хорошей еврейской семьи"
угу, папа - анатолий апанасьевич медведєв, мама - юлия вениаминовна шапошникова
и кто из них еврей? там за три версты кацапским духом несет
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10.05.2025 15:06 Відповісти
кацапи виказали свою повагу та що вони думають на ,,потуги,, охочих

треба було не в ігри грати з рашистами та підлизувати їм,приймати смішні непрацюючі санкції і притому торгувати з ними,за таке не поважають
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10.05.2025 14:57 Відповісти
давити їх потрібно було як клопів,щоб дим йшов і верещали,кордони для кацапів не закрили-не вигідно??банки працюють???торгівля йде-європейський автопром 2025 вже на шляхах мокшані!!!
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10.05.2025 15:00 Відповісти
У цього алконавта замість ротяки срака!
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10.05.2025 14:57 Відповісти
Рівень лишньохромосомних політиків вражає
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10.05.2025 14:58 Відповісти
>> перепочинку бандерівських орд...

Нервує, падло.

"Життя треба прожити так, щоб і через 70 років після твоєї смерти смердючий москаль всирався лиш від згадки твого імені." (c)
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10.05.2025 14:59 Відповісти
«І прийде час, коли один скаже: «Слава Україні!», а мільйони відповідатимуть: «Героям слава!»

І цей час настав,Я,єтнічній німець народженій в Казахстані говорю Слава Украіні і мільйони людей доброй Волі усйого світу кажуть-"Героям Слава!!!
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10.05.2025 15:13 Відповісти
Ля какой незламный закордоном. Ух аж потужнистю повеяло через экран аж почувствовал этот запах патриота
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10.05.2025 15:26 Відповісти
***** кацапський після неопохмелу.
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10.05.2025 15:00 Відповісти
Лікарі тут вже не допоможуть
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10.05.2025 15:06 Відповісти
Дімон Алкогольєвіч сказав прямо на пропозицію перемирʼя
я в шоці від від цього *****@ка і його вислову🙁
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10.05.2025 15:07 Відповісти
Що в ***** в черепку, те в алкаша з писка злітає
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10.05.2025 15:07 Відповісти
жостко
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10.05.2025 15:08 Відповісти
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10.05.2025 15:09 Відповісти
Этот пи-ар еще будет висеть на фонарном столбе.
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10.05.2025 15:10 Відповісти
Поводив своїм крихітним **** по пиці срампона!
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10.05.2025 15:14 Відповісти
Спокійно. мєдвєдєв на росії, це як зєлєнской в Україні, патякати може, що завгодно, але нічого не вирішує. Тільки розважає електорат
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10.05.2025 15:20 Відповісти
Опять главный алкохоббит Рашки нарисовался с бодуна.
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10.05.2025 15:20 Відповісти
Если выпустили этого клоуна и алкаша, значит кремль побаиваются дать ответ на более трезвом уровне
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10.05.2025 15:22 Відповісти
єтот кідар ,на базарє члєнамі торгуєт
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10.05.2025 15:23 Відповісти
Ну... кацапам треба було провести "парат пабєди" з "дідамі на палках". Все, полізла "руская дібламатія і високая культура". По суті, нічого нового.
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10.05.2025 15:23 Відповісти
Ось що бояришник освячений фсбшним Кирилом з москалем робить, а ще не треба запивати стекломиєм
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10.05.2025 15:25 Відповісти
Так смешно наблюдать как на Европку ложат большой и толстый а они угрожают новыми санкциями и новыми незламными коалициями и потужными осуждениями
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10.05.2025 15:25 Відповісти
 
 