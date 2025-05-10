Медведєв про зустріч "Коаліції охочих" у Києві: "Засуньте мирні плани у свої дупи"
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відреагував на зустріч європейських лідерів у рамках "Коаліції охочих" у Києві 10 травня та мирну пропозицію щодо повного безумовного припинення вогню.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.
"Макрон, Мерц, Стармер і Туск зібралися для обговорення миру у Києві. Замість цього вони погрожують Росії. Або перемир'я для перепочинку бандерівських орд, або нові санкції. Ви думаєте, це розумно, так? Засуньте ці мирні плани у свої пангендерні дупи", - стверджує він.
Зустріч Коаліції охочих 10 травня
Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".
До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.
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угу, папа - анатолий апанасьевич медведєв, мама - юлия вениаминовна шапошникова
и кто из них еврей? там за три версты кацапским духом несет
треба було не в ігри грати з рашистами та підлизувати їм,приймати смішні непрацюючі санкції і притому торгувати з ними,за таке не поважають
Нервує, падло.
"Життя треба прожити так, щоб і через 70 років після твоєї смерти смердючий москаль всирався лиш від згадки твого імені." (c)
І цей час настав,Я,єтнічній німець народженій в Казахстані говорю Слава Украіні і мільйони людей доброй Волі усйого світу кажуть-"Героям Слава!!!
я в шоці від від цього *****@ка і його вислову🙁