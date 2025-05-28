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Новини Погрози Медведєва
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Келлог назвав погрози Медведєва нерозважливими

Келлог про погрозі Медведєва

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зробив "необачний коментар" погрожуючи президенту США Дональду Трампу третьою світовою війною, і це не личить "світовій державі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спецпосланець Трампа Кіт Келлог у своєму Х.

"Розпалювання страху перед Третьою світовою війною - невдалий, нерозважливий коментар Дмитра Медведєва, що не личить світовій державі. Президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну і покласти край вбивствам", - йдеться в дописі.

Також Келлог додав: 

"Ми очікуємо на отримання Меморандуму про перемир'я, який ви обіцяли тиждень тому. Припиніть вогонь негайно".

Напередодні Медведєв, після слів Трампа, що якби не він, то "з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей", заявив, що є лише одна насправді погана річ - це третя світова війна, і президент США повинен це розуміти. 

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Автор: 

Медведєв Дмитро (1912) Келлог Кіт (147)


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Топ коментарі
+29
А всього лише написати "якщо неадекватний мєдвєдєв не припинить погрози США,це може погано скінчитися для нього персонально". Але ж ні. Келлог обтікає та бубнить якусь маячню. Нікчеми.
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28.05.2025 07:17
+21
Келогу-рашистська федерація є злоякісною пухлиною на тілі планети та підлягає видаленню-а не світовою державою...
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28.05.2025 07:19
+11
АХАХАХАХАХХАХАХАХ - це йому ще не переклали навіть і 1% того що лише Медведев пише, а якби він почув Соловйова і тд то офігів би
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28.05.2025 07:18
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А всього лише написати "якщо неадекватний мєдвєдєв не припинить погрози США,це може погано скінчитися для нього персонально". Але ж ні. Келлог обтікає та бубнить якусь маячню. Нікчеми.
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28.05.2025 07:17 Відповісти
от тільки не персонально, бо цей фашист виригав це не особисто від себе, а перебуваючи на державній посаді.
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28.05.2025 07:28 Відповісти
АХАХАХАХАХХАХАХАХ - це йому ще не переклали навіть і 1% того що лише Медведев пише, а якби він почув Соловйова і тд то офігів би
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28.05.2025 07:18 Відповісти
Та там такі переклади, як в анекдоті поручіка Ржевського про «хіхі і хаха»...
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28.05.2025 07:33 Відповісти
Келогу-рашистська федерація є злоякісною пухлиною на тілі планети та підлягає видаленню-а не світовою державою...
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28.05.2025 07:19 Відповісти
Алкогном доп..издиться до самокату.
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28.05.2025 07:37 Відповісти
Медведев это главный алкоххоббит и боевой гном Рашки.
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28.05.2025 07:50 Відповісти
Та яка там «світова держава»,світова помийниця...
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28.05.2025 07:50 Відповісти
А хіба бувають розважливими хронічні алкоголики?
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28.05.2025 07:53 Відповісти
паРаша - світовий терорист, плюс тимчасово бензоколонка
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28.05.2025 08:12 Відповісти
"...це не личить "світовій державі" - в корені неправильний висновок, пане Келлог.
Це не "світова держава", а світовий терорист №1.
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28.05.2025 08:40 Відповісти
Цього злобного карлика з хронічним похмільним синдромом не треба брати до уваги, воно на болотах ніхто і звуть його ніяк, слабенький імітатор здохшого жиріновського! 😁
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28.05.2025 09:07 Відповісти
 
 