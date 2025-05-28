Келлог назвав погрози Медведєва нерозважливими
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зробив "необачний коментар" погрожуючи президенту США Дональду Трампу третьою світовою війною, і це не личить "світовій державі".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спецпосланець Трампа Кіт Келлог у своєму Х.
"Розпалювання страху перед Третьою світовою війною - невдалий, нерозважливий коментар Дмитра Медведєва, що не личить світовій державі. Президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну і покласти край вбивствам", - йдеться в дописі.
Також Келлог додав:
"Ми очікуємо на отримання Меморандуму про перемир'я, який ви обіцяли тиждень тому. Припиніть вогонь негайно".
Напередодні Медведєв, після слів Трампа, що якби не він, то "з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей", заявив, що є лише одна насправді погана річ - це третя світова війна, і президент США повинен це розуміти.
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