РФ обстреляла Антоновку на Херсонщине: ранена женщина
Российские войска утром 28 мая обстреляли поселок Антоновка Херсонской области.
Об этом сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
В результате удара тяжелые ранения получила 60-летняя женщина. У нее диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки, рук, ног и перелом плеча. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Кроме того, еще два человека обратились к врачам после вчерашнего обстрела. Это 74-летний житель Херсона, у которого диагностирована взрывная травма, ушиб плеча и голени, а также 47-летняя женщина из поселка Камышаны.
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