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Российские войска за сутки осуществили 124 обстрела Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, - ОК "Північ"

Боевые действия на юге

Российские войска за прошедшие сутки совершили 124 обстрела по приграничным районам Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Всего зафиксировано 299 взрывов.

Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Північ", информирует Цензор.НЕТ.

В Черниговской области под огнем оказались населенные пункты Глузды, Нежин, Тростянка, Ясная Поляна, Михальчина Слобода, Гремяч, Красный Хутор, Николаевка, Заря, Карповичи, Архиповка, Барановка, Горск и Гута-Студенецкая. Враг применял ракеты, FPV-дроны, ствольную артиллерию, минометы и сбросы НВП с БПЛА.

В Сумской области под обстрелами оказались более 40 населенных пунктов, в частности Сумы, Осоевка, Проходы, Турья, Глубокое, Высокое, Порозок, Миропольское, Петрушевка, Покровка, Славгород и другие. Для атак применялись КАБы, минометы, БПЛА типа "Ланцет", РСЗО, FPV-дроны, БПЛА "Молния", ствольная артиллерия и сбросы НВП с БПЛА.

В Харьковской области в Богодуховском районе, в Клинова-Новоселовке и Тимофеевке, зафиксировано два взрыва в результате использования FPV-дронов.

По данным ОК "Північ", ранения получили 8 гражданских лиц. Повреждены объекты критической инфраструктуры, предприятие, коммунальный и коммерческие учреждения, жилые дома, сельскохозяйственная техника и автомобили. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

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обстрел (27672) Сумская область (3262) Харьковская область (1026) Черниговская область (1156)


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