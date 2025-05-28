Російські війська за добу здійснили 124 обстріли Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, - ОК "Північ"

Російські війська протягом минулої доби здійснили 124 обстріли по прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Загалом зафіксовано 299 вибухів.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

У Чернігівській області під вогнем опинилися населені пункти Глузди, Ніжин, Тростянка, Ясна Поляна, Михальчина Слобода, Грем’яч, Красний Хутір, Миколаївка, Зоря, Карповичі, Архипівка, Баранівка, Гірськ та Гута-Студенецька. Ворог застосовував ракети, FPV-дрони, ствольну артилерію, міномети та скиди НВП з БпЛА.

У Сумській області під обстрілами опинилися понад 40 населених пунктів, зокрема Суми, Осоївка, Проходи, Тур’я, Глибне, Високе, Порозок, Миропільське, Петрушівка, Покровка, Славгород та інші. Для атак застосовувалися КАБи, міномети, БПЛА типу "Ланцет", РСЗВ, FPV-дрони, БПЛА "Молнія", ствольна артилерія та скиди НВП з БпЛА.

У Харківській області в Богодухівському районі, у Клинова-Новоселівці та Тимофіївці, зафіксовано два вибухи внаслідок використання FPV-дронів.

За даними ОК "Північ", поранення отримали 8 цивільних осіб. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, підприємство, комунальний та комерційні заклади, житлові будинки, сільськогосподарську техніку та автомобілі. Інформація про жертви та руйнування уточнюється.

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