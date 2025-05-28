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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: рашисти 36 разів били по області, 8 осіб поранено. ФОТОрепортаж

Російські загарбники протягом 27 травня 36 разів обстріляли Донецьку область, поранення дістали 8 осіб.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Покровську поранено 4 людини. У Мирнограді пошкоджено будівлю. У Нововодяному Білозерської громади поранено 2 людини.

Краматорський район

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ ударила FPV-дронами по тролейбусному управлінню у Слов’янську

У Лимані пошкоджено 3 авто і 2 інфраструктурні об'єкти; у Зарічному поранено людину, пошкоджено будинок. У Слов’янську пошкоджено 2 адмінбудівлі і приватні будинки. В Андріївці пошкоджено будинок і авто. У Дружківці пошкоджено депо, котельню, службові приміщення, 4 багатоповерхівки й 2 авто. У Костянтинівці пошкоджено 7 багатоповерхівок, 2 крамниці, адмінбудівлю, автостоянку, лінії електромереж і тепломережу, виробничий цех, 2 склади, 5 тракторів; у Новодмитрівці та Білокузьминівці пошкоджено по 1 будинку. У Довгій Балці Іллінівської громади пошкоджено будинок.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 багатоповерхівки та 4 приватні будинки.

Протягом 27 травня 2025 року російські окупанти 36 разів били по Донеччині, внаслідок чого 8 осіб поранено: 4 у Покровську, 2 у Нововодяному, 1 у Слов'янську і Зарічному. Евакуйовано 144 людини, зокрема 43 дитини.

Читайте: Росіяни вночі атакували Слов’янськ "шахедами": пошкоджено ліцей

Обстріли Донеччини 27 травня 2025 року. Наслідки ударів РФ
Обстріли Донеччини 27 травня 2025 року. Наслідки ударів РФ
Обстріли Донеччини 27 травня 2025 року. Наслідки ударів РФ
Обстріли Донеччини 27 травня 2025 року. Наслідки ударів РФ
Обстріли Донеччини 27 травня 2025 року. Наслідки ударів РФ
Обстріли Донеччини 27 травня 2025 року. Наслідки ударів РФ

Автор: 

обстріл (28993) Донецька область (8734) Покровськ (667) Мирноград (76) Бахмутський район (467) Краматорський район (334) Покровський район (674) Сіверськ (107) Дружківка (20) Довга Балка (3) Костянтинівка (321) Зарічне (19) Слов’янськ (617) Андріївка (5) Лиман (62) Нововодяне (2)


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