Доба на Донеччині: рашисти 36 разів били по області, 8 осіб поранено. ФОТОрепортаж

Російські загарбники протягом 27 травня 36 разів обстріляли Донецьку область, поранення дістали 8 осіб.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Покровську поранено 4 людини. У Мирнограді пошкоджено будівлю. У Нововодяному Білозерської громади поранено 2 людини.

Краматорський район

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У Лимані пошкоджено 3 авто і 2 інфраструктурні об'єкти; у Зарічному поранено людину, пошкоджено будинок. У Слов’янську пошкоджено 2 адмінбудівлі і приватні будинки. В Андріївці пошкоджено будинок і авто. У Дружківці пошкоджено депо, котельню, службові приміщення, 4 багатоповерхівки й 2 авто. У Костянтинівці пошкоджено 7 багатоповерхівок, 2 крамниці, адмінбудівлю, автостоянку, лінії електромереж і тепломережу, виробничий цех, 2 склади, 5 тракторів; у Новодмитрівці та Білокузьминівці пошкоджено по 1 будинку. У Довгій Балці Іллінівської громади пошкоджено будинок.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 багатоповерхівки та 4 приватні будинки.

Протягом 27 травня 2025 року російські окупанти 36 разів били по Донеччині, внаслідок чого 8 осіб поранено: 4 у Покровську, 2 у Нововодяному, 1 у Слов'янську і Зарічному. Евакуйовано 144 людини, зокрема 43 дитини.

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