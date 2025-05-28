Росіяни вночі атакували Слов’янськ "шахедами": пошкоджено ліцей

У ніч проти 28 травня російські загарбники чотирма "шахедами" завдали удари по Слов'янську Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

За його словами під ворожими ударами опинилися різні райони міста.

"Найбільше дісталося нашому педагогічному ліцею. На щастя, без постраждалих", - зазначив Лях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ ударила FPV-дронами по тролейбусному управлінню у Слов’янську