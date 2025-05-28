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Новини Обстріли Донеччини
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Росіяни вночі атакували Слов’янськ "шахедами": пошкоджено ліцей

слов’янськ

У ніч проти 28 травня російські загарбники чотирма "шахедами" завдали удари по Слов'янську Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях. 

За його словами під ворожими ударами опинилися різні райони міста.

"Найбільше дісталося нашому педагогічному ліцею. На щастя, без постраждалих", - зазначив Лях.

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Автор: 

обстріл (28993) Донецька область (8734) Краматорський район (334) Слов’янськ (617)


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