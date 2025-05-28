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Россияне ночью атаковали Славянск "Шахедами": поврежден лицей

слов’янськ

В ночь на 28 мая российские захватчики четырьмя "Шахедами" нанесли удары по Славянску Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

По его словам, под вражескими ударами оказались разные районы города.

"Больше всего досталось нашему педагогическому лицею. К счастью, без пострадавших", - отметил Лях.

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Автор: 

обстрел (27672) Донецкая область (9920) Краматорский район (327) Славянск (2590)


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