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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: рашисты 36 раз обстреляли область, 8 человек ранены. ФОТОрепортаж

Российские захватчики в течение 27 мая 36 раз обстреляли Донецкую область, ранения получили 8 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Покровске ранены 4 человека. В Мирнограде повреждено здание. В Нововодяном Белозерской громады ранены 2 человека.

Краматорский район

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В Лимане повреждены 3 авто и 2 инфраструктурных объекта; в Заречном ранен человек, поврежден дом. В Славянске повреждены 2 админздания и частные дома. В Андреевке повреждены дом и авто. В Дружковке повреждены депо, котельная, служебные помещения, 4 многоэтажки и 2 авто. В Константиновке повреждены 7 многоэтажек, 2 магазина, админздание, автостоянка, линии электросетей и теплосеть, производственный цех, 2 склада, 5 тракторов; в Новодмитровке и Белокузьминовке повреждены по 1 дому. В Долгой Балке Ильиновской громады поврежден дом.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 2 многоэтажки и 4 частных дома.

В течение 27 мая 2025 года российские оккупанты 36 раз били по Донецкой области, в результате чего 8 человек ранены: 4 - в Покровске, 2 - в Нововодяном, по 1 - в Славянске и Заречном. Эвакуированы 144 человека, в том числе - 43 ребенка.

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Обстрелы Донецкой области 27 мая 2025 года. Последствия ударов РФ
Обстрелы Донецкой области 27 мая 2025 года. Последствия ударов РФ
Обстрелы Донецкой области 27 мая 2025 года. Последствия ударов РФ
Обстрелы Донецкой области 27 мая 2025 года. Последствия ударов РФ
Обстрелы Донецкой области 27 мая 2025 года. Последствия ударов РФ
Обстрелы Донецкой области 27 мая 2025 года. Последствия ударов РФ

Автор: 

обстрел (27672) Донецкая область (9920) Покровск (634) Мирноград (76) Бахмутский район (464) Краматорский район (327) Покровский район (663) Северск (106) Дружковка (19) Долгая Балка (3) Константиновка (1788) Заречное (19) Славянск (2590) Андреевка (6) Лиман (62) Нововодяное (1)


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