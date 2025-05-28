Сутки на Донетчине: рашисты 36 раз обстреляли область, 8 человек ранены. ФОТОрепортаж

Российские захватчики в течение 27 мая 36 раз обстреляли Донецкую область, ранения получили 8 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Покровске ранены 4 человека. В Мирнограде повреждено здание. В Нововодяном Белозерской громады ранены 2 человека.

Краматорский район

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В Лимане повреждены 3 авто и 2 инфраструктурных объекта; в Заречном ранен человек, поврежден дом. В Славянске повреждены 2 админздания и частные дома. В Андреевке повреждены дом и авто. В Дружковке повреждены депо, котельная, служебные помещения, 4 многоэтажки и 2 авто. В Константиновке повреждены 7 многоэтажек, 2 магазина, админздание, автостоянка, линии электросетей и теплосеть, производственный цех, 2 склада, 5 тракторов; в Новодмитровке и Белокузьминовке повреждены по 1 дому. В Долгой Балке Ильиновской громады поврежден дом.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 2 многоэтажки и 4 частных дома.

В течение 27 мая 2025 года российские оккупанты 36 раз били по Донецкой области, в результате чего 8 человек ранены: 4 - в Покровске, 2 - в Нововодяном, по 1 - в Славянске и Заречном. Эвакуированы 144 человека, в том числе - 43 ребенка.

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