РФ обстріляла Антонівку на Херсонщині: поранено жінку
Російські війська вранці 28 травня обстріляли селище Антонівка Херсонської області.
Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок удару тяжкі поранення отримала 60-річна жінка. У неї діагностували мінно-вибухову травму, уламкові поранення грудної клітки, рук, ніг та перелом плеча. Потерпілу у важкому стані доправили до лікарні.
Крім того, ще двоє людей звернулися до лікарів після вчорашнього обстрілу. Це 74-річний житель Херсону, у якого діагностовано вибухову травму, забій плеча та гомілки, а також 47-річна жінка з селища Комишани.
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