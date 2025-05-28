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Новини обстріли Херсонщини
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РФ обстріляла Антонівку на Херсонщині: поранено жінку

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі

Російські війська вранці 28 травня обстріляли селище Антонівка Херсонської області.

Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок удару тяжкі поранення отримала 60-річна жінка. У неї діагностували мінно-вибухову травму, уламкові поранення грудної клітки, рук, ніг та перелом плеча. Потерпілу у важкому стані доправили до лікарні.

Крім того, ще двоє людей звернулися до лікарів після вчорашнього обстрілу. Це 74-річний житель Херсону, у якого діагностовано вибухову травму, забій плеча та гомілки, а також 47-річна жінка з селища Комишани.

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Автор: 

обстріл (28993) Херсонська область (5850) Херсонський район (336) Антонівка (73)


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