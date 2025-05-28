$6 тыс. взятки за помощь в уклонении от мобилизации: пять лет тюрьмы получил экс-командир районного ТЦК

Пять лет тюрьмы получил экс-командир районного ТЦК за взятку в 6 000 долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Кроме этого, как отмечается, ему в течение трех лет запрещено занимать должности, связанные с проведением проверок военно-учетных документов и вручением повесток резервистам и военнообязанным. Также конфискации подлежит имущество, принадлежащее осужденному.





"Разоблачили коррупционную деятельность оперативники 7-го управления (по обслуживанию Харьковской области) Департамента стратегических расследований Нацполиции и следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области. К ее организации причастен в то время командир взвода одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Харькова. За 6 000 долларов неправомерной выгоды чиновник обещал помочь решить вопрос с мобилизацией. В частности получить медицинскую документацию, пройти ВВК с последующим снятием с воинского учета, а также предоставить чистые бланки повесток", - говорится в сообщении.

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На получении "транша" в 6 000 долларов, в январе 2025 года, его задержали полицейские. В апреле обвинительный акт был направлен в суд первой инстанции.

При поддержке публичного обвинения Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона суд признал подсудимого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Приговором суда бывший командир взвода районного ТЦК и СП осужден на 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с проведением проверок военно-учетных документов (военно-учетного документа в электронной форме) у лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет и вручением повесток резервистам и военнообязанным на три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.