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$6 тыс. взятки за помощь в уклонении от мобилизации: пять лет тюрьмы получил экс-командир районного ТЦК

взяточник из ТЦК

Пять лет тюрьмы получил экс-командир районного ТЦК за взятку в 6 000 долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Кроме этого, как отмечается, ему в течение трех лет запрещено занимать должности, связанные с проведением проверок военно-учетных документов и вручением повесток резервистам и военнообязанным. Также конфискации подлежит имущество, принадлежащее осужденному.

взяточник из ТЦК
взяточник из ТЦК

"Разоблачили коррупционную деятельность оперативники 7-го управления (по обслуживанию Харьковской области) Департамента стратегических расследований Нацполиции и следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области. К ее организации причастен в то время командир взвода одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Харькова. За 6 000 долларов неправомерной выгоды чиновник обещал помочь решить вопрос с мобилизацией. В частности получить медицинскую документацию, пройти ВВК с последующим снятием с воинского учета, а также предоставить чистые бланки повесток", - говорится в сообщении.

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На получении "транша" в 6 000 долларов, в январе 2025 года, его задержали полицейские. В апреле обвинительный акт был направлен в суд первой инстанции.

При поддержке публичного обвинения Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона суд признал подсудимого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Приговором суда бывший командир взвода районного ТЦК и СП осужден на 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с проведением проверок военно-учетных документов (военно-учетного документа в электронной форме) у лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет и вручением повесток резервистам и военнообязанным на три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Автор: 

Нацполиция (16549) ТЦК (588)


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Делится нужно было.
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28.05.2025 14:47 Ответить
Як Ви могли така подумати, це все підстава, йому їх підкинути і взагалі, це було вперше, і востаннє....
А тепер по справі, чувак отримав вирок, йде в ЗСУ, відсиджується по тилам, гасить судимість, і з чистою совістю в депутати....
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28.05.2025 15:52 Ответить
 
 