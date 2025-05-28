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$6 тис. хабаря за допомогу в ухиленні від мобілізації: п’ять років в’язниці отримав екскомандир районного ТЦК

хабарник з тцк

П’ять років в’язниці отримав екскомандир районного ТЦК за хабар у 6 000 доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Окрім цього, як зазначається, йому упродовж трьох років заборонено обіймати посади, пов’язані з проведенням перевірок військово-облікових документів та врученням повісток резервістам та військовозобов’язаним. Також конфіскації підлягає майно, що належить засудженому.

хабарник з тцк
хабарник з тцк

"Викрили корупційну діяльність оперативники 7-го управління (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області. До її організації причетний на той час командир взводу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харкова. За 6 000 доларів неправомірної вигоди посадовець обіцяв допомогти вирішити питання з мобілізацією. Зокрема отримати медичну документацію, пройти ВЛК з подальшим зняттям з військового обліку, а також надати чисті бланки повісток", - йдеться у повідомленні.

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На одержанні "траншу" у 6 000 доларів, в січні 2025 року, його затримали поліцейські. У квітні обвинувальний акт було скеровано до суду першої інстанції.

За підтримки публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону суд визнав підсудного винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вироком суду колишнього командира взводу районного ТЦК та СП засуджено на 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з проведенням перевірок військово-облікових документів (військово-облікового документа в електронній формі) в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років та врученням повісток резервістам та військовозобов’язаним на три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Автор: 

Нацполіція (15260) ТЦК та СП (634)


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показати весь коментар
28.05.2025 14:47 Відповісти
Як Ви могли така подумати, це все підстава, йому їх підкинути і взагалі, це було вперше, і востаннє....
А тепер по справі, чувак отримав вирок, йде в ЗСУ, відсиджується по тилам, гасить судимість, і з чистою совістю в депутати....
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28.05.2025 15:52 Відповісти
 
 