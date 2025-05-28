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Новости
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Министр Галущенко создал нового монополиста в интересах экс-министра ЖКХ, - СМИ

монополия для ООО

После подписания министром энергетики Германом Галущенко Приказа №402 от 21 октября 2024 года "Об утверждении Правил технической эксплуатации систем газоснабжения", в Украине образовался новый монополист. Это ООО "Специализированная организация "Спецгаз", которое единственное имеет разрешение от Госэнергонадзора на проверку вентиляционных каналов.

Об этом говорится в расследовании "Наших грошей", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 26 мая разрешение от Госэнергонадзора смогла получить только одна фирма - ООО "Специализированная организация "Спецгаз". Пока это первое и единственное заключение. Заявки еще более десятка фирм оставлены без движения из-за неполного пакета документов", - отмечают журналисты.

По данным расследователей, "Спецгаз" смог получить аттестат соответствия от Госспецсвязи уже 21 февраля - на следующий день после вступления в силу Приказа Галущенко. Вскоре, 10 марта, компания получила положительное заключение Госэнергонадзора и разрешение на работу, до сих пор оставаясь монополистом. Другим компаниям, по данным журналистов, в предоставлении разрешения отказывают ссылаясь на неполный пакет документов.

"Простым языком, чтобы работать и чистить дымовентиляционные каналы "трубочисты" должны были разработать собственную программу, которая бы автоматически формировала акты, защищала персональные данные, отвечала госстандартам безопасности, отнести программу экспертам Госспецсвязи на согласование, а уже с согласованием идти в Госэнергонадзор за разрешением делать работу", - объясняют "Наши деньги" основное нововведение в приказе Галущенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перезапуск ЗАЭС может иметь опасные последствия, - Галущенко

Журналисты отмечают, что ООО "Специализированная организация "Спецгаз" было убыточным в 2024 году, а после вступления в силу приказа Галущенко получило подряды на 3,77 млн. Эта компания связана с бывшим министром ЖКХ Алексеем Кучеренко - народным депутатом от партии "Батькивщина" и членом экспертного совета при Министерстве энергетики, которое возглавляет Галущенко.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко является единственным членом правительства, который засекретил список своих советников, ссылаясь на то, что такие сведения "могут быть использованы врагом для нанесения ущерба как отрасли, так и государству в целом".

Автор: 

ЖКХ (1404) Кучеренко (112) монополия (105) Галущенко Герман (260)


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Топ комментарии
+4
ніколи такого не було і знову в Україні, війна не вчить нічого, куда вони тільки ті гроші подінуть після смерті, в труни запакуюють
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28.05.2025 21:34
+4
Все до чого торкається зелена погань... Як вони вже дістали!
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28.05.2025 21:41
+3
Галущенко!
Краще б ти просто миску галушок створив - люди б попокушали, поподякували тобі!
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28.05.2025 21:23
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Галущенко!
Краще б ти просто миску галушок створив - люди б попокушали, поподякували тобі!
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28.05.2025 21:23 Ответить
А чому я не здивований?
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28.05.2025 22:15 Ответить
Грідьот пакращення!
Нізя просто взять і не закрутить гайки під час війни під виглядом піклування про наріт
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28.05.2025 21:24 Ответить
Ну не підари ?га?
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28.05.2025 21:27 Ответить
Ахахахахаххаха! Ой, тобто няв!
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Портнов зустрічався із Зеленським, Єрмаком і Татаровим під час останнього візиту в Україну http://censor.net/ua/n3554886
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28.05.2025 21:29 Ответить
Всі борцуни, які навіть Татарова борють, чомусь забувають, хто його тримає в ОПі, і хто впускав і випускав Портнова з України.
Вони наче і проти Портнова, але до кого він приїзджав - якось ніяких версій. Бо підсвідомо розуміють, до кого. Але мовчать.
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28.05.2025 21:45 Ответить
То він передав оманський привіт від Патрушева...
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28.05.2025 22:01 Ответить
ніколи такого не було і знову в Україні, війна не вчить нічого, куда вони тільки ті гроші подінуть після смерті, в труни запакуюють
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28.05.2025 21:34 Ответить
Як те зелене кодло надоїло !!!!!!!
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28.05.2025 21:34 Ответить
Надоїло? Переходь до нас!
Видали зп.
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28.05.2025 21:39 Ответить
Благовлови Творець всіх порохоботів.
Миру Україні! 🙏
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29.05.2025 00:33 Ответить
Мародерство і слуги це одне і те саме
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28.05.2025 21:35 Ответить
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28.05.2025 21:40 Ответить
Все до чого торкається зелена погань... Як вони вже дістали!
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28.05.2025 21:41 Ответить
Скирдують бабло хлопці...
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28.05.2025 21:43 Ответить
Глущенко - КЕНТ Деркача!...
Цим все сказано!...
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28.05.2025 22:00 Ответить
Кучеренко не наївся ще як портнов?
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28.05.2025 22:19 Ответить
Не влада , а зграя мародерів.
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28.05.2025 22:24 Ответить
Ну що ж...зелені дають заробити Юліним...схоже таки збирають на вибори...
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28.05.2025 23:51 Ответить
 
 