Министр Галущенко создал нового монополиста в интересах экс-министра ЖКХ, - СМИ

После подписания министром энергетики Германом Галущенко Приказа №402 от 21 октября 2024 года "Об утверждении Правил технической эксплуатации систем газоснабжения", в Украине образовался новый монополист. Это ООО "Специализированная организация "Спецгаз", которое единственное имеет разрешение от Госэнергонадзора на проверку вентиляционных каналов.

Об этом говорится в расследовании "Наших грошей", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 26 мая разрешение от Госэнергонадзора смогла получить только одна фирма - ООО "Специализированная организация "Спецгаз". Пока это первое и единственное заключение. Заявки еще более десятка фирм оставлены без движения из-за неполного пакета документов", - отмечают журналисты.

По данным расследователей, "Спецгаз" смог получить аттестат соответствия от Госспецсвязи уже 21 февраля - на следующий день после вступления в силу Приказа Галущенко. Вскоре, 10 марта, компания получила положительное заключение Госэнергонадзора и разрешение на работу, до сих пор оставаясь монополистом. Другим компаниям, по данным журналистов, в предоставлении разрешения отказывают ссылаясь на неполный пакет документов.

"Простым языком, чтобы работать и чистить дымовентиляционные каналы "трубочисты" должны были разработать собственную программу, которая бы автоматически формировала акты, защищала персональные данные, отвечала госстандартам безопасности, отнести программу экспертам Госспецсвязи на согласование, а уже с согласованием идти в Госэнергонадзор за разрешением делать работу", - объясняют "Наши деньги" основное нововведение в приказе Галущенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перезапуск ЗАЭС может иметь опасные последствия, - Галущенко

Журналисты отмечают, что ООО "Специализированная организация "Спецгаз" было убыточным в 2024 году, а после вступления в силу приказа Галущенко получило подряды на 3,77 млн. Эта компания связана с бывшим министром ЖКХ Алексеем Кучеренко - народным депутатом от партии "Батькивщина" и членом экспертного совета при Министерстве энергетики, которое возглавляет Галущенко.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко является единственным членом правительства, который засекретил список своих советников, ссылаясь на то, что такие сведения "могут быть использованы врагом для нанесения ущерба как отрасли, так и государству в целом".