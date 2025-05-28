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Новини Галущенко створив монополіста з перевірки вентиляційних каналів
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Міністр Галущенко створив нового монополіста в інтересах ексміністра ЖКГ, - ЗМІ

монополія для ТОВ Спецгаз

Після підписання міністром енергетики Германом Галущенком Наказу №402 від 21 жовтня 2024 року "Про затвердження Правил технічної експлуатації систем газопостачання", в Україні утворився новий монополіст. Це ТОВ "Спеціалізована організація "Спецгаз", яке єдине має дозвіл від Держенергонагляду на перевірку вентиляційних каналів.

Про це йдеться в розслідуванні "Наших грошей", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 26 травня дозвіл від Держенергонагляду змогла отримати тільки одна фірма — ТОВ "Спеціалізована організація "Спецгаз". Поки це перший і єдиний висновок. Заявки ще понад десятка фірм залишено без руху через неповний пакет документів", — зазначають журналісти.

За даними розслідувачів, "Спецгаз" зміг отримати атестат відповідності від Держспецзв’язку вже 21 лютого — на наступний день після набуття чинності Наказу Галущенка. Невдовзі, 10 березня, компанія отримала позитивний висновок Держенергонагляду та дозвіл на роботу, досі залишаючись монополістом. Іншим компаніям, за даними журналістів, у наданні дозволу відмовляють посилаючись на неповний пакет документів.

"Простою мовою, щоб працювати і чистити димовентиляційні канали "трубочисти" мали розробити власну програму, яка б автоматично формувала акти, захищала персональні дані, відповідала держстандартам безпеки, віднести програму експертам Держспецзв’язку на погодження, а вже з погодженням йти в Держенергонагляд по дозвіл робити роботу", — пояснюють "Наші гроші" основне нововведення у наказі Галущенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перезапуск ЗАЕС може мати небезпечні наслідки, - Галущенко

Журналісти зазначають, що ТОВ "Спеціалізована організація "Спецгаз" було збитковим у 2024 році, а після набуття чинності наказу Галущенка отримало підряди на 3,77 млн. Ця компанія пов’язана із колишнім міністром ЖКГ Олексієм Кучеренком — народним депутатом від партії "Батьківщина" та членом експертної ради при Міністерстві енергетики, яке очолює Галущенко.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко є єдиним членом уряду, який засекретив список своїх радників, посилаючись на те, що такі відомості "можуть бути використані ворогом для завдання збитків як галузі, так і державі загалом".

Автор: 

ЖКГ (268) Кучеренко Олексій (80) монополія (135) Галущенко Герман (532)


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Топ коментарі
+4
ніколи такого не було і знову в Україні, війна не вчить нічого, куда вони тільки ті гроші подінуть після смерті, в труни запакуюють
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28.05.2025 21:34
+4
Все до чого торкається зелена погань... Як вони вже дістали!
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28.05.2025 21:41
+3
Галущенко!
Краще б ти просто миску галушок створив - люди б попокушали, поподякували тобі!
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28.05.2025 21:23
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Галущенко!
Краще б ти просто миску галушок створив - люди б попокушали, поподякували тобі!
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28.05.2025 21:23 Відповісти
А чому я не здивований?
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28.05.2025 22:15 Відповісти
Грідьот пакращення!
Нізя просто взять і не закрутить гайки під час війни під виглядом піклування про наріт
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28.05.2025 21:24 Відповісти
Ну не підари ?га?
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28.05.2025 21:27 Відповісти
Ахахахахаххаха! Ой, тобто няв!
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Портнов зустрічався із Зеленським, Єрмаком і Татаровим під час останнього візиту в Україну http://censor.net/ua/n3554886
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28.05.2025 21:29 Відповісти
Всі борцуни, які навіть Татарова борють, чомусь забувають, хто його тримає в ОПі, і хто впускав і випускав Портнова з України.
Вони наче і проти Портнова, але до кого він приїзджав - якось ніяких версій. Бо підсвідомо розуміють, до кого. Але мовчать.
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28.05.2025 21:45 Відповісти
То він передав оманський привіт від Патрушева...
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28.05.2025 22:01 Відповісти
ніколи такого не було і знову в Україні, війна не вчить нічого, куда вони тільки ті гроші подінуть після смерті, в труни запакуюють
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28.05.2025 21:34 Відповісти
Як те зелене кодло надоїло !!!!!!!
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28.05.2025 21:34 Відповісти
Надоїло? Переходь до нас!
Видали зп.
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28.05.2025 21:39 Відповісти
Благовлови Творець всіх порохоботів.
Миру Україні! 🙏
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29.05.2025 00:33 Відповісти
Мародерство і слуги це одне і те саме
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28.05.2025 21:35 Відповісти
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28.05.2025 21:40 Відповісти
Все до чого торкається зелена погань... Як вони вже дістали!
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28.05.2025 21:41 Відповісти
Скирдують бабло хлопці...
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28.05.2025 21:43 Відповісти
Глущенко - КЕНТ Деркача!...
Цим все сказано!...
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28.05.2025 22:00 Відповісти
Кучеренко не наївся ще як портнов?
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28.05.2025 22:19 Відповісти
Не влада , а зграя мародерів.
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28.05.2025 22:24 Відповісти
Ну що ж...зелені дають заробити Юліним...схоже таки збирають на вибори...
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28.05.2025 23:51 Відповісти
 
 