Міністр Галущенко створив нового монополіста в інтересах ексміністра ЖКГ, - ЗМІ

Після підписання міністром енергетики Германом Галущенком Наказу №402 від 21 жовтня 2024 року "Про затвердження Правил технічної експлуатації систем газопостачання", в Україні утворився новий монополіст. Це ТОВ "Спеціалізована організація "Спецгаз", яке єдине має дозвіл від Держенергонагляду на перевірку вентиляційних каналів.

Про це йдеться в розслідуванні "Наших грошей", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 26 травня дозвіл від Держенергонагляду змогла отримати тільки одна фірма — ТОВ "Спеціалізована організація "Спецгаз". Поки це перший і єдиний висновок. Заявки ще понад десятка фірм залишено без руху через неповний пакет документів", — зазначають журналісти.

За даними розслідувачів, "Спецгаз" зміг отримати атестат відповідності від Держспецзв’язку вже 21 лютого — на наступний день після набуття чинності Наказу Галущенка. Невдовзі, 10 березня, компанія отримала позитивний висновок Держенергонагляду та дозвіл на роботу, досі залишаючись монополістом. Іншим компаніям, за даними журналістів, у наданні дозволу відмовляють посилаючись на неповний пакет документів.

"Простою мовою, щоб працювати і чистити димовентиляційні канали "трубочисти" мали розробити власну програму, яка б автоматично формувала акти, захищала персональні дані, відповідала держстандартам безпеки, віднести програму експертам Держспецзв’язку на погодження, а вже з погодженням йти в Держенергонагляд по дозвіл робити роботу", — пояснюють "Наші гроші" основне нововведення у наказі Галущенка.

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Журналісти зазначають, що ТОВ "Спеціалізована організація "Спецгаз" було збитковим у 2024 році, а після набуття чинності наказу Галущенка отримало підряди на 3,77 млн. Ця компанія пов’язана із колишнім міністром ЖКГ Олексієм Кучеренком — народним депутатом від партії "Батьківщина" та членом експертної ради при Міністерстві енергетики, яке очолює Галущенко.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко є єдиним членом уряду, який засекретив список своїх радників, посилаючись на те, що такі відомості "можуть бути використані ворогом для завдання збитків як галузі, так і державі загалом".