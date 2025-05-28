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Новини Окупація Росією ЗАЕС
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Перезапуск ЗАЕС може мати небезпечні наслідки, - Галущенко

спроби росіян запустити енергоблоки ЗАЕС можуть мати небезпечні наслідки

Російські загарбники планують перезапустити Запорізьку атомну електростанцію. Це може призвести до непередбачуваних наслідків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНН заявив міністр енергетиці Герман Галущенко.

"Будь-які дії російських окупантів на Запорізькій АЕС є грубим порушенням міжнародного права та прямою загрозою ядерній безпеці. ЗАЕС залишається для росіян інструментом шантажу всієї цивілізованої міжнародної спільноти. На окупованій росіянами Запорізькій АЕС немає ліцензованого персоналу, а спроби запуску енергоблоків з боку російських представників можуть призвести до непередбачуваних наслідків", - зазначив Галущенко.

Та закликав МАГАТЕ та європейську спільноту не допустити реалізації окупантами катастрофічного сценарію.

Резолюція Генеральної конференції МАГАТЕ вимагає негайного звільнення росіянами окупованого об’єкта, стратегічна для ядерної безпеки світу станція має бути деокупована", - наголосив Галущенко.

Він нагадав, що Запорізька АЕС вже понад три роки перебуває в окупації. І це надалі стає серйозним викликом для всього світу.

"Попри низку резолюцій, ухвалених Генеральною конференцією МАГАТЕ чи Радою керуючих, які вимагають від росії негайно вивести війська з об'єкта, - нічого досі не відбулося. Станція вже вісім разів повністю знеструмлювалася. І це становить серйозну загрозу ядерній та радіаційній безпеці, навіть якщо станція не працює. Адже там досі зберігаються ядерні матеріали і Україна постачає електроенергію для підтримки систем безпеки", - розповів Галущенко.

Він нагадав, що Україна подає електрику зі свого боку, але має лише дві лінії, і час від часу атаки росіян знищують одну з них. І це несе великі загрози.

"Якщо ситуація з Запорізькою АЕС залишиться без змін, це стане величезним викликом для інвестування у ядерну галузь у майбутньому. Сьогодні ми говоримо про ядерне відродження у світі і можна згадати декларацію конференції ООН зі зміни клімату COP28 щодо потроєння обсягів ядерної генерації до 2050 року. Без цього неможливо досягти цілей зеленої трансформації", - сказав Галущенко.

Нагадаємо, у звіті міжнародної природоохоронної організації Greenpeace повідомили, що на тимчасово окупованих Росією територіях Запорізької та Донецької областей  російські інженери зводять високовольтну лінію електропередачі, яка може слугувати для перезапуску окупованої Запорізької АЕС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія незаконно позбавила волі щонайменше 13 працівників Запорізької АЕС, - "Енергоатом"

Автор: 

Галущенко Герман (532) Запорізька АЕС (1417)


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Топ коментарі
+4
та все норм буде не нервуй. На рашистані не повні дурні в атомці працюють
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28.05.2025 11:44
+3
А що робиться аби цього не сталось?
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28.05.2025 11:57
+2
Аналогом ЗАЕС у Росії є 7 атомних електростанцій, які мають схожі характеристики та використовують подібні реактори ВВЕР-1000.

МАГАТЕ нічого не вирішує, а лише обурюється, як і завжди.
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28.05.2025 12:03
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та все норм буде не нервуй. На рашистані не повні дурні в атомці працюють
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28.05.2025 11:44 Відповісти
Чорнобиль тому як доказ.
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28.05.2025 12:30 Відповісти
а відізвати ліцензію ніяк не можна?
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28.05.2025 11:51 Відповісти
А що робиться аби цього не сталось?
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28.05.2025 11:57 Відповісти
Аналогом ЗАЕС у Росії є 7 атомних електростанцій, які мають схожі характеристики та використовують подібні реактори ВВЕР-1000.

МАГАТЕ нічого не вирішує, а лише обурюється, як і завжди.
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28.05.2025 12:03 Відповісти
На кацапетівці ті АЕС працюють без охолодження?
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28.05.2025 12:45 Відповісти
а вони планують Перезапуск ЗАЕС без охолодження? 🤓👀😂
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28.05.2025 13:04 Відповісти
Ну, хіба що дощовою водою 😂
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28.05.2025 14:01 Відповісти
не запускаються АЕС без охолодження, а тому всі повідомлення смердять невіглаством і не варті обговорення.
журналістику як засіб інформації давно вбили, її більше не існує.
Є рід/вид військ. І ставитись потрібно до цього відповідно......., якщо клепка є.
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28.05.2025 14:17 Відповісти
"не запускаються АЕС без охолодження" - так отож.
От навіщо ви тут згадали "7 атомних електростанцій" кацапетівки зі схожими характеристиками? Щоб що? Закінчуйте свою думку, тоді й питання до вас не виникатимуть
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28.05.2025 14:34 Відповісти
потрібно пояснювати, що там не ідіоти повні працюють на тих АЕС і вони знають, що те неможливо? 🤣
кому пояснювати, Галущенко? 👀
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28.05.2025 15:18 Відповісти
Ну и где это зажравшееся и распиаренное МАГАТЭ?
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28.05.2025 12:46 Відповісти
Ну да, пам'ятаємо, і кримський міст вони не побудують, і північний потік 2 незапустять, без західни хтехнологій, і ракети у них, вже два роки як скінчилися...
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28.05.2025 12:48 Відповісти
 
 