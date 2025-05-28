Перезапуск ЗАЕС може мати небезпечні наслідки, - Галущенко

Російські загарбники планують перезапустити Запорізьку атомну електростанцію. Це може призвести до непередбачуваних наслідків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНН заявив міністр енергетиці Герман Галущенко.

"Будь-які дії російських окупантів на Запорізькій АЕС є грубим порушенням міжнародного права та прямою загрозою ядерній безпеці. ЗАЕС залишається для росіян інструментом шантажу всієї цивілізованої міжнародної спільноти. На окупованій росіянами Запорізькій АЕС немає ліцензованого персоналу, а спроби запуску енергоблоків з боку російських представників можуть призвести до непередбачуваних наслідків", - зазначив Галущенко.

Та закликав МАГАТЕ та європейську спільноту не допустити реалізації окупантами катастрофічного сценарію.

Резолюція Генеральної конференції МАГАТЕ вимагає негайного звільнення росіянами окупованого об’єкта, стратегічна для ядерної безпеки світу станція має бути деокупована", - наголосив Галущенко.

Він нагадав, що Запорізька АЕС вже понад три роки перебуває в окупації. І це надалі стає серйозним викликом для всього світу.

"Попри низку резолюцій, ухвалених Генеральною конференцією МАГАТЕ чи Радою керуючих, які вимагають від росії негайно вивести війська з об'єкта, - нічого досі не відбулося. Станція вже вісім разів повністю знеструмлювалася. І це становить серйозну загрозу ядерній та радіаційній безпеці, навіть якщо станція не працює. Адже там досі зберігаються ядерні матеріали і Україна постачає електроенергію для підтримки систем безпеки", - розповів Галущенко.

Він нагадав, що Україна подає електрику зі свого боку, але має лише дві лінії, і час від часу атаки росіян знищують одну з них. І це несе великі загрози.

"Якщо ситуація з Запорізькою АЕС залишиться без змін, це стане величезним викликом для інвестування у ядерну галузь у майбутньому. Сьогодні ми говоримо про ядерне відродження у світі і можна згадати декларацію конференції ООН зі зміни клімату COP28 щодо потроєння обсягів ядерної генерації до 2050 року. Без цього неможливо досягти цілей зеленої трансформації", - сказав Галущенко.

Нагадаємо, у звіті міжнародної природоохоронної організації Greenpeace повідомили, що на тимчасово окупованих Росією територіях Запорізької та Донецької областей російські інженери зводять високовольтну лінію електропередачі, яка може слугувати для перезапуску окупованої Запорізької АЕС.

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