Перезапуск ЗАЭС может иметь опасные последствия, - Галущенко

Российские захватчики планируют перезапустить Запорожскую атомную электростанцию. Это может привести к непредсказуемым последствиям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНН заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Любые действия российских оккупантов на Запорожской АЭС являются грубым нарушением международного права и прямой угрозой ядерной безопасности. ЗАЭС остается для россиян инструментом шантажа всего цивилизованного международного сообщества. На оккупированной россиянами Запорожской АЭС нет лицензированного персонала, а попытки запуска энергоблоков со стороны российских представителей могут привести к непредсказуемым последствиям", - отметил Галущенко.

И призвал МАГАТЭ и европейское сообщество не допустить реализации оккупантами катастрофического сценария.

Резолюция Генеральной конференции МАГАТЭ требует немедленного освобождения россиянами оккупированного объекта, стратегическая для ядерной безопасности мира станция должна быть деоккупирована", - подчеркнул Галущенко.

Он напомнил, что Запорожская АЭС уже более трех лет находится в оккупации. И это в дальнейшем становится серьезным вызовом для всего мира.

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"Несмотря на ряд резолюций, принятых Генеральной конференцией МАГАТЭ или Советом управляющих, которые требуют от России немедленно вывести войска с объекта, - ничего до сих пор не произошло. Станция уже восемь раз полностью обесточивалась. И это представляет серьезную угрозу ядерной и радиационной безопасности, даже если станция не работает. Ведь там до сих пор хранятся ядерные материалы и Украина поставляет электроэнергию для поддержания систем безопасности", - рассказал Галущенко.

Он напомнил, что Украина подает электричество со своей стороны, но имеет только две линии, и время от времени атаки россиян уничтожают одну из них. И это несет большие угрозы.

"Если ситуация с Запорожской АЭС останется без изменений, это станет огромным вызовом для инвестирования в ядерную отрасль в будущем. Сегодня мы говорим о ядерном возрождении в мире и можно вспомнить декларацию конференции ООН по изменению климата COP28 по утроению объемов ядерной генерации до 2050 года. Без этого невозможно достичь целей зеленой трансформации", - сказал Галущенко.

Напомним, в отчете международной природоохранной организации Greenpeace сообщили, что на временно оккупированных Россией территориях Запорожской и Донецкой областей российские инженеры возводят высоковольтную линию электропередачи, которая может служить для перезапуска оккупированной Запорожской АЭС.

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