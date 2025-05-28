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Новости Оккупация Россией ЗАЭС
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Перезапуск ЗАЭС может иметь опасные последствия, - Галущенко

попытки россиян запустить энергоблоки ЗАЭС могут иметь опасные последствия

Российские захватчики планируют перезапустить Запорожскую атомную электростанцию. Это может привести к непредсказуемым последствиям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНН заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Любые действия российских оккупантов на Запорожской АЭС являются грубым нарушением международного права и прямой угрозой ядерной безопасности. ЗАЭС остается для россиян инструментом шантажа всего цивилизованного международного сообщества. На оккупированной россиянами Запорожской АЭС нет лицензированного персонала, а попытки запуска энергоблоков со стороны российских представителей могут привести к непредсказуемым последствиям", - отметил Галущенко.

И призвал МАГАТЭ и европейское сообщество не допустить реализации оккупантами катастрофического сценария.

Резолюция Генеральной конференции МАГАТЭ требует немедленного освобождения россиянами оккупированного объекта, стратегическая для ядерной безопасности мира станция должна быть деоккупирована", - подчеркнул Галущенко.

Он напомнил, что Запорожская АЭС уже более трех лет находится в оккупации. И это в дальнейшем становится серьезным вызовом для всего мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне используют ЗАЭС как военную базу и тренировочный полигон для операторов дронов, - Силы обороны

"Несмотря на ряд резолюций, принятых Генеральной конференцией МАГАТЭ или Советом управляющих, которые требуют от России немедленно вывести войска с объекта, - ничего до сих пор не произошло. Станция уже восемь раз полностью обесточивалась. И это представляет серьезную угрозу ядерной и радиационной безопасности, даже если станция не работает. Ведь там до сих пор хранятся ядерные материалы и Украина поставляет электроэнергию для поддержания систем безопасности", - рассказал Галущенко.

Он напомнил, что Украина подает электричество со своей стороны, но имеет только две линии, и время от времени атаки россиян уничтожают одну из них. И это несет большие угрозы.

"Если ситуация с Запорожской АЭС останется без изменений, это станет огромным вызовом для инвестирования в ядерную отрасль в будущем. Сегодня мы говорим о ядерном возрождении в мире и можно вспомнить декларацию конференции ООН по изменению климата COP28 по утроению объемов ядерной генерации до 2050 года. Без этого невозможно достичь целей зеленой трансформации", - сказал Галущенко.

Напомним, в отчете международной природоохранной организации Greenpeace сообщили, что на временно оккупированных Россией территориях Запорожской и Донецкой областей российские инженеры возводят высоковольтную линию электропередачи, которая может служить для перезапуска оккупированной Запорожской АЭС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне строят на ВОТ электролинию для незаконного перезапуска ЗАЭС, - Greenpeace

Автор: 

Галущенко Герман (258) Запорожская АЭС (713)


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Топ комментарии
+4
та все норм буде не нервуй. На рашистані не повні дурні в атомці працюють
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28.05.2025 11:44
+3
А що робиться аби цього не сталось?
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28.05.2025 11:57
+2
Аналогом ЗАЕС у Росії є 7 атомних електростанцій, які мають схожі характеристики та використовують подібні реактори ВВЕР-1000.

МАГАТЕ нічого не вирішує, а лише обурюється, як і завжди.
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28.05.2025 12:03
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та все норм буде не нервуй. На рашистані не повні дурні в атомці працюють
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28.05.2025 11:44 Ответить
Чорнобиль тому як доказ.
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28.05.2025 12:30 Ответить
а відізвати ліцензію ніяк не можна?
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28.05.2025 11:51 Ответить
А що робиться аби цього не сталось?
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28.05.2025 11:57 Ответить
Аналогом ЗАЕС у Росії є 7 атомних електростанцій, які мають схожі характеристики та використовують подібні реактори ВВЕР-1000.

МАГАТЕ нічого не вирішує, а лише обурюється, як і завжди.
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28.05.2025 12:03 Ответить
На кацапетівці ті АЕС працюють без охолодження?
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28.05.2025 12:45 Ответить
а вони планують Перезапуск ЗАЕС без охолодження? 🤓👀😂
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28.05.2025 13:04 Ответить
Ну, хіба що дощовою водою 😂
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28.05.2025 14:01 Ответить
не запускаються АЕС без охолодження, а тому всі повідомлення смердять невіглаством і не варті обговорення.
журналістику як засіб інформації давно вбили, її більше не існує.
Є рід/вид військ. І ставитись потрібно до цього відповідно......., якщо клепка є.
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28.05.2025 14:17 Ответить
"не запускаються АЕС без охолодження" - так отож.
От навіщо ви тут згадали "7 атомних електростанцій" кацапетівки зі схожими характеристиками? Щоб що? Закінчуйте свою думку, тоді й питання до вас не виникатимуть
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28.05.2025 14:34 Ответить
потрібно пояснювати, що там не ідіоти повні працюють на тих АЕС і вони знають, що те неможливо? 🤣
кому пояснювати, Галущенко? 👀
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28.05.2025 15:18 Ответить
Ну и где это зажравшееся и распиаренное МАГАТЭ?
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28.05.2025 12:46 Ответить
Ну да, пам'ятаємо, і кримський міст вони не побудують, і північний потік 2 незапустять, без західни хтехнологій, і ракети у них, вже два роки як скінчилися...
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28.05.2025 12:48 Ответить
 
 