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Новости Бельгия и Турция присоединились к коалиции дронов
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Бельгия и Турция присоединились к Коалиции дронов: страны-члены обязались выделить 2,75 млрд евро

Бельгия и Турция теперь входят в коалицию дронов

Бельгия и Турция выразили намерение присоединиться к международной Коалиции дронов для Украины, которую возглавляют Латвия и Великобритания. Поэтому, отныне общее количество участников этой коалиции насчитывает 20 государств.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Латвии по итогам саммита по вопросам БпЛА, который состоялся 28 мая, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что страны-члены коалиции обязались до конца 2025 года выделить не менее 2,75 миллиарда евро для закупки беспилотников и поддержки ВСУ.

"Международная Коалиция дронов становится все сильнее - мы сможем поставлять больше беспилотников в Украину, одновременно укрепляя оборонную промышленность Латвии, ЕС и стран НАТО. Наша сила в единстве, поэтому присоединение к коалиции новых союзников позволит нам предоставить Украине столь необходимую поддержку в борьбе с агрессором", - заявил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс.

Он отметил, что по состоянию на конец мая государства-члены внесли в общий фонд около 180 миллионов евро. Средства направят на централизованные закупки дронов, а также на мероприятия по поддержке Украины на национальном уровне.

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Бельгия (403) коалиция (3836) Турция (3480) дроны (4055)


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Турция?? Это что-то новое,нож в спину кацапам. Ждем Китай теперь в коалиции))
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28.05.2025 22:53 Ответить
смотрел ватные каналы.ноют,что новые турецкие Байрактары уже гасят их
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28.05.2025 22:59 Ответить
 
 