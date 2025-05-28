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Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные Силы
Вечером 28 мая россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Группа вражеских БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины курсом на Полтавщину.
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