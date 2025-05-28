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Новости Атака беспилотников
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Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 28 мая россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Группа вражеских БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины курсом на Полтавщину.

Читайте: Россия способна увеличивать количество "шахедов" и имеет ресурсы для этого, - Игнат

Автор: 

Воздушные силы (2390) Шахед (1127) война в Украине (4523)


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Смерть москальні , яка не дає нам спокійно жити!!
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28.05.2025 23:52 Ответить
Хлопці, давайте відповідь по кацапії. Кацапія має згоріти.
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29.05.2025 00:15 Ответить
давайте продовжуйте по московській області. Замовляю коломенське КБ машиностроєнія і раменський приладобудівний завод. Обидва ці підприємства треба довбати щотижня.
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29.05.2025 00:34 Ответить
 
 