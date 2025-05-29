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Новини Атака безпілотників
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Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 28 травня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Група ворожих БпЛА на межі Сумщини та Харківщини курсом на Полтавщину.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Група БпЛА на захід від Харкова курсом на південь.
  • Група БпЛА на межі Полтавщини та Харківщини курсом на південь.

Оновлення станом на 00:33

  • Декілька груп БпЛА на Харківщині курсом на Донеччину/Дніпропетровщину.
  • Декілька груп БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку.

Оновлення станом на 01:57

  • Декілька груп БпЛА на Харківщині у південно-західному напрямку.
  • Група БпЛА з Харківщини на Дніпропетровщину.
  • БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку.

Читайте: Росія здатна збільшувати кількість "шахедів" і має ресурси для цього, - Ігнат

Автор: 

Повітряні сили (2730) Шахед (1128) війна в Україні (4561)


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Смерть москальні , яка не дає нам спокійно жити!!
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28.05.2025 23:52 Відповісти
Хлопці, давайте відповідь по кацапії. Кацапія має згоріти.
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29.05.2025 00:15 Відповісти
давайте продовжуйте по московській області. Замовляю коломенське КБ машиностроєнія і раменський приладобудівний завод. Обидва ці підприємства треба довбати щотижня.
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29.05.2025 00:34 Відповісти
 
 