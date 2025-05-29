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Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 28 травня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Група ворожих БпЛА на межі Сумщини та Харківщини курсом на Полтавщину.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Група БпЛА на захід від Харкова курсом на південь.
- Група БпЛА на межі Полтавщини та Харківщини курсом на південь.
Оновлення станом на 00:33
- Декілька груп БпЛА на Харківщині курсом на Донеччину/Дніпропетровщину.
- Декілька груп БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку.
Оновлення станом на 01:57
- Декілька груп БпЛА на Харківщині у південно-західному напрямку.
- Група БпЛА з Харківщини на Дніпропетровщину.
- БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку.
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