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Новости Обстрелы Запорожской области
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Сутки в Запорожской области: враг нанес почти 400 ударов, ранен мужчина

Обстрелы Запорожской области

В течение суток, 28 мая, российские захватчики нанесли 397 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

В результате атаки на Пологовский район получил ранения 49-летний мужчина.

Враг совершил 4 авиационных обстрела Гуляйполя и Орехова. А также:

  • 215 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Преображенку и Новодаровку.
  • 3 обстрела из РСЗО накрыли Гуляйполе, Орехов и Щербаки.
  • 175 артударов нанесено по территории Каменского, Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Преображенки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 9 сообщений о повреждении квартир, частных домов и автомобилей", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (27685) Запорожская область (3174) Пологовский район (59)


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Кремлівський пиня так готується до перемирʼя !!
Здохни вже падло ненажерливе !
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29.05.2025 07:40 Ответить
 
 