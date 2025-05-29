Сутки в Запорожской области: враг нанес почти 400 ударов, ранен мужчина
В течение суток, 28 мая, российские захватчики нанесли 397 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
В результате атаки на Пологовский район получил ранения 49-летний мужчина.
Враг совершил 4 авиационных обстрела Гуляйполя и Орехова. А также:
- 215 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Преображенку и Новодаровку.
- 3 обстрела из РСЗО накрыли Гуляйполе, Орехов и Щербаки.
- 175 артударов нанесено по территории Каменского, Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Преображенки, Чаривного и Новодаровки.
"Поступило 9 сообщений о повреждении квартир, частных домов и автомобилей", - говорится в сообщении.
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