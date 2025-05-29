Доба на Запоріжжі: ворог завдав майже 400 ударів, поранено чоловіка

Упродовж доби, 28 травня, російські загарбники завдали 397 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки на Пологівський район дістав поранення 49-річний чоловік.

Ворог здійснив 4 авіаційних обстріли Гуляйполя та Оріхова. А також:

215 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Преображенку та Новодарівку.

3 обстріли із РСЗВ накрили Гуляйполе, Оріхів та Щербаки.

175 артударів завдано по території Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Преображенки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок", - йдеться в повідомленні.

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