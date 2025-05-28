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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Доба на Запоріжжі: ворог обстріляв 10 населених пунктів, госпіталізовано 17-річного хлопця. ФОТОрепортаж

Протягом 27 травня рашисти завдали ударів по прифронтових населених пунктах Василівського та Пологівського районів Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Загалом ворог вдарив 157 разів з артилерії та 6 - з реактивних систем залпового вогню, застосував 61 БпЛА (переважно FPV) та 5 разів вгатив з авіації.

Під ворожими обстрілами перебували Біленьке Запорізького, Степногірськ, Кам’янське, Лобкове Василівського, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Новодарівка Пологівського районів.

У наслідок удару FPV дроном по Верхній Терсі поранення отримав 17-річний хлопець. Його госпіталізували з численними тілесними ушкодженнями.

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Запорізька область
Запорізька область
Запорізька область
Запорізька область
Запорізька область

Автор: 

Запорізька область (3700) Пологівський район (60) Верхня Терса (1)


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