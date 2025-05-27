УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9544 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Запорізької області
558 0

Рашисти поцілили по пожежній частині в Запорізькій області, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували одну з пожежно-рятувальних частин у Запорізькій області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

У будівлі пошкоджено вікна, двері, внутрішнє оздоблення та пожежну автоцистерну.

"Це вже не перший випадок, коли ворог свідомо цілить по рятувальних підрозділах. На щастя, особовий склад знаходився в укритті та не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ворог атакував Пологівський район на Запоріжжі, поранено 17-річного хлопця

РФ вдарила по пожежній частині на Запоріжжі
РФ вдарила по пожежній частині на Запоріжжі
РФ вдарила по пожежній частині на Запоріжжі
РФ вдарила по пожежній частині на Запоріжжі

Автор: 

обстріл (28973) Запорізька область (3695) ДСНС (5137)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 