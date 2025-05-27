Рашисти поцілили по пожежній частині в Запорізькій області, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували одну з пожежно-рятувальних частин у Запорізькій області.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
У будівлі пошкоджено вікна, двері, внутрішнє оздоблення та пожежну автоцистерну.
"Це вже не перший випадок, коли ворог свідомо цілить по рятувальних підрозділах. На щастя, особовий склад знаходився в укритті та не постраждав", - йдеться в повідомленні.
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