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Рашисты попали по пожарной части в Запорожской области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали одну из пожарно-спасательных частей в Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

В здании повреждены окна, двери, внутренняя отделка и пожарная автоцистерна.

"Это уже не первый случай, когда враг сознательно целится по спасательным подразделениям. К счастью, личный состав находился в укрытии и не пострадал", - говорится в сообщении.

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РФ нанесла удар по пожарной части в Запорожье
РФ нанесла удар по пожарной части в Запорожье
РФ нанесла удар по пожарной части в Запорожье
РФ нанесла удар по пожарной части в Запорожье

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обстрел (27652) Запорожская область (3168) ГСЧС (4998)


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