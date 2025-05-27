Рашисты попали по пожарной части в Запорожской области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Российские войска атаковали одну из пожарно-спасательных частей в Запорожской области.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
В здании повреждены окна, двери, внутренняя отделка и пожарная автоцистерна.
"Это уже не первый случай, когда враг сознательно целится по спасательным подразделениям. К счастью, личный состав находился в укрытии и не пострадал", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль