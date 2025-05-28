РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12260 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Запорожской области
310 0

Сутки на Запорожье: враг обстрелял 10 населенных пунктов, госпитализирован 17-летний парень. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 27 мая рашисты нанесли удары по прифронтовым населенным пунктам Васильевского и Пологовского районов Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

В общем враг ударил 157 раз из артиллерии и 6 - из реактивных систем залпового огня, применил 61 БпЛА (преимущественно FPV) и 5 раз ударил из авиации.

Под вражескими обстрелами находились Беленькое Запорожского, Степногорск, Каменское, Лобково Васильевского, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривное, Новодаровка Пологовского районов.

Вследствие удара FPV-дроном по Верхней Терсе ранения получил 17-летний парень. Его госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями.

Читайте также: Рашисты попали по пожарной части в Запорожской области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Запорожская область
Запорожская область
Запорожская область
Запорожская область
Запорожская область

Автор: 

Запорожская область (3172) Пологовский район (59) Верхняя Терса (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 