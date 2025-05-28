Сутки на Запорожье: враг обстрелял 10 населенных пунктов, госпитализирован 17-летний парень. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 27 мая рашисты нанесли удары по прифронтовым населенным пунктам Васильевского и Пологовского районов Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
В общем враг ударил 157 раз из артиллерии и 6 - из реактивных систем залпового огня, применил 61 БпЛА (преимущественно FPV) и 5 раз ударил из авиации.
Под вражескими обстрелами находились Беленькое Запорожского, Степногорск, Каменское, Лобково Васильевского, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривное, Новодаровка Пологовского районов.
Вследствие удара FPV-дроном по Верхней Терсе ранения получил 17-летний парень. Его госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями.
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