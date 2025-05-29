Враг утром нанес два удара по промзоне в Краматорске

В четыре утра 29 мая Краматорск подвергся 2 вражеским обстрелам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко.

Враг попал в промзону. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

"Устанавливаем окончательные последствия российского удара", - отметил Гончаренко.

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