Враг утром нанес два удара по промзоне в Краматорске
В четыре утра 29 мая Краматорск подвергся 2 вражеским обстрелам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко.
Враг попал в промзону. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.
"Устанавливаем окончательные последствия российского удара", - отметил Гончаренко.
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