РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9717 посетителей онлайн
Новости Обстрел Краматорска
313 0

Враг утром нанес два удара по промзоне в Краматорске

РФ нанесла удар по Славянску 27 мая 2025 года

В четыре утра 29 мая Краматорск подвергся 2 вражеским обстрелам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко.

Враг попал в промзону. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

"Устанавливаем окончательные последствия российского удара", - отметил Гончаренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли авиаудары по Краматорску: ранена женщина, повреждены дома (обновлено)

Автор: 

Краматорськ (2297) обстрел (27685) Донецкая область (9929) Краматорский район (333)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 