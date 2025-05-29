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Новини Обстріл Краматорська
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Ворог вранці завдав два удари по промзоні у Краматорську

РФ вдарила по Слов’янську 27 травня 2025 року

О четвертій ранку 29 травня Краматорськ зазнав 2 ворожі обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

Ворог поцілив у промзону. Обійшлося без постраждалих, але є руйнування.

"Встановлюємо остаточні наслідки російського удару", - зазначив Гончаренко.

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Автор: 

Краматорськ (678) обстріл (29037) Донецька область (8761) Краматорський район (345)


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