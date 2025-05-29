Ворог вранці завдав два удари по промзоні у Краматорську
О четвертій ранку 29 травня Краматорськ зазнав 2 ворожі обстріли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.
Ворог поцілив у промзону. Обійшлося без постраждалих, але є руйнування.
"Встановлюємо остаточні наслідки російського удару", - зазначив Гончаренко.
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