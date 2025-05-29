РФ выпустила по Украине 90 БПЛА: ПВО обезвредила 56 вражеских целей. ИНФОГРАФИКА
Российские войска в ночь на 29 мая 22025 года выпустили по Украине 90 ударных БпЛА "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировали с направлений: Миллерово, Орел, Курск.
Были атакованы объекты на прифронтовых территориях.
"По состоянию на 09.30 противовоздушной обороной обезврежено 56 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 10 - сбиты огневыми средствами поражения, 46 - локально потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 прифронтовых локациях в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.
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