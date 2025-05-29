РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11408 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
425 0

РФ выпустила по Украине 90 БПЛА: ПВО обезвредила 56 вражеских целей. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 29 мая 2025 года. Сколько целей сбито

Российские войска в ночь на 29 мая 22025 года выпустили по Украине 90 ударных БпЛА "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Миллерово, Орел, Курск.

Были атакованы объекты на прифронтовых территориях.

"По состоянию на 09.30 противовоздушной обороной обезврежено 56 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 10 - сбиты огневыми средствами поражения, 46 - локально потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 прифронтовых локациях в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

Читайте: Россияне тщетно пытались улучшить тактическое положение в Серебрянском лесничестве и прорвать оборону в районе Константинополя, Багатира и Веселого, - ОСУВ "Хортица"

Атака шахидов 29 мая 2025 года. Сколько целей сбито

Автор: 

обстрел (27685) ПВО (2820) Воздушные силы (2393) война в Украине (4523)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 