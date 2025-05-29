РФ випустила по Україні 90 БпЛА: ППО знешкодила 56 ворожих цілей. ІНФОГРАФІКА

Російські війська в ніч на 29 травня 22025 року випустили по Україні 90 ударних БпЛА "Шахед" та безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ.

Було атаковано об'єкти на прифронтових територіях.

"Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 10 — збито вогневими засобами ураження, 46 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 прифронтових локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях.

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