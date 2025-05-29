РФ випустила по Україні 90 БпЛА: ППО знешкодила 56 ворожих цілей. ІНФОГРАФІКА
Російські війська в ніч на 29 травня 22025 року випустили по Україні 90 ударних БпЛА "Шахед" та безпілотники-імітатори різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Пуски фіксували із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ.
Було атаковано об'єкти на прифронтових територіях.
"Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 10 — збито вогневими засобами ураження, 46 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться в повідомленні.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 прифронтових локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль