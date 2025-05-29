Допремьерный показ фильма "Эверест: Без границ" - история ветеранов с ампутациями, которые покорили Гималаи. ФОТО

В субботу 31 мая 2025 года в 16:00 в "Характер Парк" (Киевская обл., с. Крюковщина) состоится допремьерный показ документального фильма "Эверест: Без границ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фильм о смелой экспедиции ветеранов спецподразделений ГУР МО Украины, которые на протезах поднялись к базовому лагерю самой высокой горы мира. Их восхождение состоялось в рамках проекта Limitless ("Без границ").

Ленту создал журналист и автор ютуб-канала "Бомбардир" Роман Бебех. Он поднимался вместе с ветеранами и зафиксировал этот путь - от первых шагов до финиша на высоте 5280 метров. "В течение экспедиции мы отсняли около 19 часов видео. Это огромный объем, который нам нужно было обработать в ограниченное время.

"Цель - показать это увлекательное приключение, в котором было бешеное желание ребят выполнить поставленную задачу. Ничто не могло остановить Сашу и Ивана. Мы оказались в сказочных местах, с другой культурой. Иногда мне казалось: еще немного - и мы увидим динозавров. Они так и не появились, но мы точно покажем вам сверхлюдей нашего времени", - рассказал Роман Бебех.

Герои ленты - двое ветеранов спецподразделений ГУР МО Украины:

Иван Тарн ("Артан") - потерял стопу в боях за Бахмут;

Александр Дашко (KRAKEN) - вице-чемпион мира по пара-джиу-джитсу, потерял часть ноги в бою на Харьковщине.

Оба преодолели десятки километров горных маршрутов на протезах, став первыми украинцами с ампутациями, кто добрался до базового лагеря Эвереста. Показ состоится под открытым небом - на большом экране.

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