Допрем’єрний показ фільму "Еверест: Без меж" - історія ветеранів з ампутаціями, які підкорили Гімалаї. ФОТО

У суботу 31 травня 2025 року о 16:00 у "Характер Парк" (Київська обл., с. Крюківщина) відбудеться допрем’єрний показ документального фільму "Еверест: Без меж".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фільм про сміливу експедицію ветеранів спецпідрозділів ГУР МО України, які на протезах піднялися до базового табору найвищої гори світу. Їхнє сходження відбулось у межах проєкту Limitless ("Без меж").

Стрічку створив журналіст і автор ютуб-каналу "Бомбардир" Роман Бебех. Він піднімався разом із ветеранами та зафіксував цей шлях - від перших кроків до фінішу на висоті 5280 метрів. "Упродовж експедиції ми відзняли близько 19 годин відео. Це величезний обсяг, який нам потрібно було опрацювати в обмежений час.

"Мета - показати цю захопливу пригоду, в якій було скажене бажання хлопців виконати поставлену задачу. Ніщо не могло зупинити Сашка та Івана. Ми опинились у казкових місцях, з іншою культурою. Іноді мені здавалося: ще трохи — і ми побачимо динозаврів. Вони так і не зʼявились, але ми точно покажемо вам надлюдей нашого часу", - розповів Роман Бебех.

Герої стрічки — двоє ветеранів спецпідрозділів ГУР МО України:

Іван Тарн ("Артан") - втратив стопу в боях за Бахмут;

Олександр Дашко (KRAKEN) - віцечемпіон світу з пара-джиу-джитсу, втратив частину ноги у бою на Харківщині.

Обидвоє подолали десятки кілометрів гірських маршрутів на протезах, ставши першими українцями із ампутаціями, хто дістався базового табору Евересту. Показ відбудеться просто неба - на великому екрані.

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