РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13231 посетитель онлайн
Новости Арест армии РФ
576 3

Издевались над гражданским в Киевской области: трех российских военных приговорили к 12 годам, - Офис Генпрокурора

побиття

Поддержанное публичное обвинение прокурорами Офиса Генпрокурора завершилось приговором для трех военнослужащих ВС РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года военнослужащие находились во временно оккупированном селе Гавронщина Макаровской ОТГ Бучанского района Киевской области. Они в течение недели издевались над местным жителем - били, угрожали оружием, связывали руки и ноги веревкой, раздевали его, закапывали в землю. Также мужчине не давали еды, воды и одежды.

Каждый из них приговорен к 12 годам лишения свободы за жестокое обращение с гражданским населением (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Специальное досудебное расследование проводилось следователями ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокурор отдела областной прокуратуры требовал $10 тыс. взятки за "решение вопроса" в производстве, он задержан. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19592) Киевская область (4188) издевательство (159) Офис Генпрокурора (2490)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як завжди заочно? Клоуни, шапіто *****.
показать весь комментарий
29.05.2025 12:21 Ответить
Автор: Валерія Єгорова
нафіг им цю фігню копіпостиш?!!
звісно що єридично прокуратура виконує те що зобов'язана, а ти нафіга копіпастиш і засираєш людям мозок? І так нерви натягнуті ще й ці копіпастери малограмотні підливають...
показать весь комментарий
29.05.2025 12:47 Ответить
Автор: Валерія Єгорова
"...засудили до 12 років..."
ти ж брешеш.
Пиши "заочно винесли вирок". Нащо ти брешеш?
показать весь комментарий
29.05.2025 12:49 Ответить
 
 