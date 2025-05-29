Издевались над гражданским в Киевской области: трех российских военных приговорили к 12 годам, - Офис Генпрокурора
Поддержанное публичное обвинение прокурорами Офиса Генпрокурора завершилось приговором для трех военнослужащих ВС РФ.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года военнослужащие находились во временно оккупированном селе Гавронщина Макаровской ОТГ Бучанского района Киевской области. Они в течение недели издевались над местным жителем - били, угрожали оружием, связывали руки и ноги веревкой, раздевали его, закапывали в землю. Также мужчине не давали еды, воды и одежды.
Каждый из них приговорен к 12 годам лишения свободы за жестокое обращение с гражданским населением (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Специальное досудебное расследование проводилось следователями ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области.
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нафіг им цю фігню копіпостиш?!!
звісно що єридично прокуратура виконує те що зобов'язана, а ти нафіга копіпастиш і засираєш людям мозок? І так нерви натягнуті ще й ці копіпастери малограмотні підливають...
"...засудили до 12 років..."
ти ж брешеш.
Пиши "заочно винесли вирок". Нащо ти брешеш?