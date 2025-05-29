Знущалися з цивільного на Київщині: трьох російських військових засудили до 12 років, - Офіс Генпрокурора
Підтримане публічне обвинувачення прокурорами Офісу Генпрокурора завершилося вироком для трьох військовослужбовців ЗС РФ.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Прокурори у суді довели, що у березні 2022 року військовослужбовці перебували у тимчасово окупованому селі Гавронщина Макарівської ОТГ Бучанського району Київської області. Вони протягом тижня знущалися над місцевим мешканцем - били, погрожували зброєю, зв’язували руки та ноги мотузкою, роздягали його, закопували в землю. Також чоловіку не давали їжі, води та одягу.
Кожного з них засуджено до 12 років позбавлення волі за жорстоке поводження з цивільним населенням (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
Спеціальне досудове розслідування проводилося слідчими ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.
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нафіг им цю фігню копіпостиш?!!
звісно що єридично прокуратура виконує те що зобов'язана, а ти нафіга копіпастиш і засираєш людям мозок? І так нерви натягнуті ще й ці копіпастери малограмотні підливають...
"...засудили до 12 років..."
ти ж брешеш.
Пиши "заочно винесли вирок". Нащо ти брешеш?