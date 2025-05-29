АОЗ Минобороны внедряет новую модель закупок беспилотных систем

"Агентство оборонных закупок" МОУ представило производителям беспилотных аппаратов обновленную модель закупок дронов для ВСУ. Она призвана стимулировать развитие отечественного рынка благодаря формированию конкурентной среды, построению понятных правил и возможности планировать производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Таким образом АОЗ планирует обеспечить прогнозируемые и быстрые поставки средств для ВСУ, а производителям и поставщикам дать более четкое понимание спроса и актуальных потребностей войска.

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Альтернативные инструменты закупок и поставок

Для этого Агентство развивает альтернативные инструменты закупок и поставок. Это позволит не только удовлетворить потребности военных, в частности относительно их роли в выборе средств, но и откроет рынок для более широкого круга производителей.

"В 2025 году на закупку дронов "Агентством оборонных закупок" в госбюджете предусмотрено более 128 млрд грн. Мы меняем подходы, чтобы эти средства работали эффективно: создаем понятные правила для рынка, обеспечиваем прогнозируемость для производителей и результат для войска", - отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

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АОЗ будет взаимодействовать с рынком через следующие механизмы:

Прямые договора - для закупки уникальных или специализированных беспилотников.

Из-за стратегической важности закупок на основе доказанной потребности Агентство частично оставляет уже существующий подход. Однако фокус будет делаться на закупку уникальных и специализированных аппаратов.

Рамочные соглашения - конкурентные торги на основе тактико-технических характеристик.

Те дроны, которые имеют схожие тактико-технические характеристики, будут объединять в рамки (на первом этапе это FPV-дроны). Это позволит проводить конкурентные закупки с привлечением широкого круга производителей.

DOT-Chain Defence - маркетплейс дронов, где военные самостоятельно будут выбирать необходимые им средства.

Военные части будут иметь больше свободы и не будут получать средства исключительно на основе централизованно принятых решений. Также это сократит процесс доставки дронов до считанных недель.

"Во время разговоров с производителями и военными мы увидели ключевые барьеры - непрозрачные процедуры, сложный доступ к участию, отсутствие диалога. Поэтому обновили подходы: сформировали понятные правила, упростили вход и сделали процесс предсказуемым. Это открывает рынку возможность масштабироваться, а государству - быстро закрывать потребности ВСУ", - комментирует директор АОЗ Арсен Жумадилов.

Какие нововведения?

Среди важных нововведений - верификация поставщиков для прямых договоров. Она помогает убедиться, что компания соответствует базовым требованиям: не имеет связей с РФ, Ираном и Беларусью и имеет достаточные производственные возможности и финансовое состояние для выполнения контрактов. После прохождения верификации поставщик попадает в реестр, что позволяет сократить время на проверки в будущем и оперативно получать запросы на коммерческие предложения от АОЗ. Это сделает закупки более быстрыми, эффективными и более предсказуемыми для обеих сторон.

Все эти процессы подробно описаны в пошаговом эксплейнере, с которым можно ознакомиться на сайте Агентства. Он подробно описывает весь путь поставщика - от кодификации и верификации до заключения контракта. Дополнительно АОЗ провело открытую онлайн-встречу с рынком: более 200 участников - производителей и поставщиков - имели возможность задать вопросы и предоставить свои предложения.