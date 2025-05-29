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Новини Закупівлі АОЗ Закупівля дронів
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АОЗ Міноборони запроваджує нову модель закупівель безпілотних систем

закупівлі

"Агенція оборонних закупівель" МОУ представила виробникам безпілотних апаратів оновлену модель закупівель дронів для ЗСУ. Вона покликана стимулювати розвиток вітчизняного ринку завдяки формуванню конкурентного середовища, побудові зрозумілих правил та можливості планувати виробництво.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України.

Таким чином АОЗ планує забезпечити прогнозоване та швидке постачання засобів для ЗСУ, а виробникам та постачальникам дати більш чітке розуміння попиту та актуальних потреб війська.

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Альтернативні інструменти закупівель та постачання

Для цього Агенція розвиває альтернативні інструменти закупівель та постачання. Це дозволить не тільки задовольнити потреби військових, зокрема щодо їх ролі у виборі засобів, але й відкриє ринок для ширшого кола виробників.

"У 2025 році на закупівлю дронів "Агенцією оборонних закупівель" в держбюджеті передбачено понад 128 млрд грн. Ми змінюємо підходи, щоб ці кошти працювали ефективно: створюємо зрозумілі правила для ринку, забезпечуємо прогнозованість для виробників і результат для війська", – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

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АОЗ взаємодіятиме з ринком через такі механізми:

  • Прямі договори – для закупівлі унікальних або спеціалізованих безпілотників.

Через стратегічну важливість закупівель на основі доведеної потреби Агенція частково залишає вже існуючий підхід. Проте фокус буде робитись на закупівлю унікальних та спеціалізованих апаратів.

  • Рамкові угоди – конкурентні торги на основі тактико-технічних характеристик.

Ті дрони, які мають схожі тактико-технічні характеристики, будуть об’єднувати в рамки (на першому етапі це FPV-дрони). Це дозволить проводити конкурентні закупівлі зі залученням широкого кола виробників.

  • DOT-Chain Defence – маркетплейс дронів, де військові самостійно обиратимуть необхідні їм засоби.

Військові частини матимуть більше свободи та не отримуватимуть засоби виключно на основі централізовано прийнятих рішень. Також це скоротить процес доставки дронів до лічених тижнів.

"Під час розмов із виробниками та військовими ми побачили ключові бар’єри – непрозорі процедури, складний доступ до участі, відсутність діалогу. Тому оновили підходи: сформували зрозумілі правила, спростили вхід і зробили процес передбачуваним. Це відкриває ринку можливість масштабуватись, а державі – швидко закривати потреби ЗСУ", – коментує директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Які нововведення?

Серед важливих нововведень – верифікація постачальників для прямих договорів. Вона допомагає переконатися, що компанія відповідає базовим вимогам: не має зв'язків з РФ, Іраном та Білоруссю і має достатні виробничі спроможності та фінансовий стан для виконання контрактів. Після проходження верифікації постачальник потрапляє до реєстру, що дозволяє скоротити час на перевірки в майбутньому та оперативно отримувати запити на комерційні пропозиції від АОЗ. Це зробить закупівлі швидшими, ефективнішими та більш передбачуваними для обох сторін.

Всі ці процеси детально описані у покроковому експлейнері, з яким можна ознайомитися на сайті Агенції. Він докладно описує увесь шлях постачальника – від кодифікації та верифікації до укладення контракту. Додатково АОЗ провела відкриту онлайн-зустріч з ринком: понад 200 учасників – виробників та постачальників – мали змогу поставити запитання й надати свої пропозиції.

Автор: 

безпілотник (4296) закупівлі (3419) Агенція оборонних закупівель (119)


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Топ коментарі
+5
Тварі грьобані 4й рік експерементують,"моделі" закупівель,агенції створюють і розганяють а толку 0
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29.05.2025 12:43
+3
Придумали як ******* бабки, нарешті, в космічних масштабах
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29.05.2025 12:41
+2
Поки в ***** безпілотники виробляються у промислових масштабах на державних заводах - чиновники в Україні шукають нові й нові схеми як дати заробити приватним фірмам і заодно не обділити себе.
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29.05.2025 12:48
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Придумали як ******* бабки, нарешті, в космічних масштабах
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29.05.2025 12:41 Відповісти
і щоб було максимально непомітно
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29.05.2025 12:43 Відповісти
Тварі грьобані 4й рік експерементують,"моделі" закупівель,агенції створюють і розганяють а толку 0
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29.05.2025 12:43 Відповісти
Поки в ***** безпілотники виробляються у промислових масштабах на державних заводах - чиновники в Україні шукають нові й нові схеми як дати заробити приватним фірмам і заодно не обділити себе.
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29.05.2025 12:48 Відповісти
Трішки не так.Вони максимально роблять,щоб нічого не виготовляти(саботаж) і при цьому всі гроші привласнити
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29.05.2025 12:54 Відповісти
розвиток вітчизняного ринку завдяки формуванню конкурентного середовища, побудові зрозумілих правил

А шо, досі було: дав по голові та забрав гроші?
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29.05.2025 12:49 Відповісти
Віримо, віримо що себе не обділять. Їм же пофіг Україна і ЗСУ, все вже там за бугром, у теплих краях
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29.05.2025 12:56 Відповісти
Варто писати «нову схему» або «є-схематоз».
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29.05.2025 13:08 Відповісти
прочитав...та цеж країна мрій ...
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29.05.2025 13:26 Відповісти
нова, потужно-незламна реформа!
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29.05.2025 13:49 Відповісти
 
 