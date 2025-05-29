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Новости Поставка боеприпасов Сербией
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Российская разведка обвиняет сербские предприятия в поставках боеприпасов Украине, - росСМИ

Боеприпасы из Словакии

Служба внешней разведки России заявила, что сербские оборонные предприятия вопреки нейтралитету Белграда продолжают поставлять боеприпасы Украине.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости", информирует Цензор.НЕТ.

По информации российской разведки, сербские компании якобы используют схему фальшивых сертификатов конечного пользователя и привлекают посредников, в частности страны НАТО - Чехию, Польшу, Болгарию, а также государства Африки.

Согласно их утверждениям, сербские предприятия поставляют сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также около миллиона патронов для стрелкового оружия.

В схему, по данным российской стороны, вовлечены ведущие предприятия сербского ВПК, среди которых Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

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Автор: 

боеприпасы (2356) россия (96057) Сербия (395) внешняя разведка (386) война в Украине (4523)


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Топ комментарии
+3
Смокчіть струк кацапи.
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29.05.2025 15:30
+2
..а північно-корейських і іранських уйобків ні...?
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29.05.2025 15:31
+2
З усієї Осі реальну принциповість поки що демонструє лише пончик.
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29.05.2025 15:48
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Смокчіть струк кацапи.
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29.05.2025 15:30 Ответить
Вучич: ***** мнє друг, но дєнєжка - дорожє.
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29.05.2025 15:31 Ответить
"Покірне телятко двох маток ссе..." "Любой каприз - за ваши деньги...".
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29.05.2025 15:41 Ответить
З усієї Осі реальну принциповість поки що демонструє лише пончик.
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29.05.2025 15:48 Ответить
Путин - Лаврову:

- Так… Вы составили, как я распорядился, список стран, не любящих Россию?

- Так он уже существует… Называется «Список стран - членов ООН». Легче составить список стран, нас любящих… Но в него постоянно вносятся коррективы, в связи с уменьшением наших возможностей эту любовь покупать…
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29.05.2025 16:04 Ответить
Дякуємо за вдавання нейтралітету на нашу користь...
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29.05.2025 15:31 Ответить
Не варто дякувати: падло Вучич зраджує свого корєша ***** за дзвінку монету.
Ми ж просто маємо користуватись плодами зради, поки до Сербії ще йде газ.
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29.05.2025 15:40 Ответить
..а північно-корейських і іранських уйобків ні...?
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29.05.2025 15:31 Ответить
Ну звинувачує. І шо?
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29.05.2025 15:35 Ответить
московити здохніть !
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29.05.2025 15:35 Ответить
Братушки з раші нервують. падітє прочь, смєрди
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29.05.2025 15:45 Ответить
Московит розійшовся, так і сипіт, треугольнік буде випіт,…. Вся Канатчикова дача, к телевізору рвалась ….
Висоцький, їх розгледів, ще он коли!!
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29.05.2025 15:52 Ответить
А то что Северная Корея поставляет расее орудия и боеприпасы - это значит, нормально?
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29.05.2025 15:54 Ответить
Тю,вони шо,обіділись на братушок. Це правда.Ще у 22 році ми стріляли по кацапам сербськими мінометними мінами.
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29.05.2025 16:03 Ответить
Украинская разведка обвиняет Китай в поставке северо-корейских орудий
и боеприпасов в рф для фронта против Украины.
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29.05.2025 16:22 Ответить
 
 