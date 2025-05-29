Служба внешней разведки России заявила, что сербские оборонные предприятия вопреки нейтралитету Белграда продолжают поставлять боеприпасы Украине.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости", информирует Цензор.НЕТ.

По информации российской разведки, сербские компании якобы используют схему фальшивых сертификатов конечного пользователя и привлекают посредников, в частности страны НАТО - Чехию, Польшу, Болгарию, а также государства Африки.

Согласно их утверждениям, сербские предприятия поставляют сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также около миллиона патронов для стрелкового оружия.

В схему, по данным российской стороны, вовлечены ведущие предприятия сербского ВПК, среди которых Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

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