Российская разведка обвиняет сербские предприятия в поставках боеприпасов Украине, - росСМИ
Служба внешней разведки России заявила, что сербские оборонные предприятия вопреки нейтралитету Белграда продолжают поставлять боеприпасы Украине.
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости", информирует Цензор.НЕТ.
По информации российской разведки, сербские компании якобы используют схему фальшивых сертификатов конечного пользователя и привлекают посредников, в частности страны НАТО - Чехию, Польшу, Болгарию, а также государства Африки.
Согласно их утверждениям, сербские предприятия поставляют сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также около миллиона патронов для стрелкового оружия.
В схему, по данным российской стороны, вовлечены ведущие предприятия сербского ВПК, среди которых Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.
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- Так… Вы составили, как я распорядился, список стран, не любящих Россию?
- Так он уже существует… Называется «Список стран - членов ООН». Легче составить список стран, нас любящих… Но в него постоянно вносятся коррективы, в связи с уменьшением наших возможностей эту любовь покупать…
Ми ж просто маємо користуватись плодами зради, поки до Сербії ще йде газ.
Висоцький, їх розгледів, ще он коли!!
и боеприпасов в рф для фронта против Украины.