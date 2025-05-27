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Новости Разведка Украины
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Путин активно формирует "новую элиту" из участников "СВО", - СВР

Путин о Крыме

Российский диктатор Владимир Путин с помощью репрессий, арестов и национализации системно лишает бывших олигархов собственности и влияния, формируя новую политическую верхушку из участников так называемой "СВО".

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"После начала полномасштабной войны против Украины Путин активно формирует "новую элиту" из числа участников "СВО", постепенно маргинализируя старую бизнес-верхушку. Репрессии, аресты и национализация становятся инструментами политической игры, в которой олигархи теряют влияние и собственность", - отметили в СВР.

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Как отмечается, примером этого стал конфликт между миллиардером Алексеем Мордашовым, владельцем "Северстали", и губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. После запрета использования мигрантов в строительстве Филимонов обвинил Мордашова в непатриотичности и сокращении инвестиций, что привело к чистке в местной власти и отстранению должностных лиц, связанных с "Северсталью".

Давление Кремля не ограничилось только Вологдой. В 2025 году задержали основателя агрохолдинга "Русагро" Вадима Мошковича, гендиректора "Благо инвест" Дмитрия Фосмана и начали процесс национализации аэропорта "Домодедово", который принадлежит Дмитрию Каменщику.

По информации СВР, Кремль не только усиливает давление на бизнес, но и сам активно руководит процессом перераспределения экономического влияния. Бизнесмены вынуждены демонстрировать полную политическую лояльность, иначе рискуют потерять и имущество, и свободу. Репрессии превратились в привычный инструмент контроля над экономикой, а конфликты между силовыми структурами и олигархами стали новым внутренним фронтом российской власти.

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Автор: 

путин владимир (31501) внешняя разведка (384)


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Топ комментарии
+6
З тих, що гонять ваньок на убой, звісно. Такі опрічникі, які нежаліють ані своїх, ані чужих, потрібні будь-якому шизофренику на троні.
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27.05.2025 17:12
+6
яка чудова новина - з гопоти зробить еліту. Щось подібне вже зробили більшовики в 1917 р.
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27.05.2025 17:17
+4
Не "нову еліту", а загони штурмовиків чи хунвейбінів. Рашка швидко скочується до тоталітарної фашистської помийки - але з ядерною гранатою в зубах. Якщо рашистів не розкрошити в хлам зараз - вони нароблять багато біди.
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27.05.2025 17:19
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Цікаво, з яких саме учасників "сво" буде формуватись нова "еліта"?
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27.05.2025 17:11 Ответить
З тих, що гонять ваньок на убой, звісно. Такі опрічникі, які нежаліють ані своїх, ані чужих, потрібні будь-якому шизофренику на троні.
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27.05.2025 17:12 Ответить
Мабуть пропагандонія має на увазі подільників прутіна - ті що на потоках ВПК мають мільярди
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27.05.2025 17:13 Ответить
Нове "боярство" якості мотороли і бабая ....
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27.05.2025 17:11 Ответить
яка чудова новина - з гопоти зробить еліту. Щось подібне вже зробили більшовики в 1917 р.
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27.05.2025 17:17 Ответить
Не "нову еліту", а загони штурмовиків чи хунвейбінів. Рашка швидко скочується до тоталітарної фашистської помийки - але з ядерною гранатою в зубах. Якщо рашистів не розкрошити в хлам зараз - вони нароблять багато біди.
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27.05.2025 17:19 Ответить
Хаспада, так ета ж бунт надвігаіцца! Ротенбергам англІцкій ізик надобно учітьс!
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27.05.2025 17:20 Ответить
Замагається з Трумпом за звання найбільшого поца планети.
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27.05.2025 17:25 Ответить
він х...ло, єдине.
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27.05.2025 18:24 Ответить
Нічим за останній час порожні макітри мудрому наріду забити,ось і пруть новини про сросію,аби про своїх мразот не згадували.
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27.05.2025 17:31 Ответить
Орки новая элита гэбухи, такое родить это конечно 👍
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27.05.2025 18:01 Ответить
Невже нема кому одного пристарілого дурнуватого кремлівського діда втопити у власному чемодані з лайном?
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27.05.2025 18:01 Ответить
Таке враження , що СЗР отримує свої відомості з кацапських газет ....
Яка ще "нова еліта" ..? Не смішіть людей ...))
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27.05.2025 18:06 Ответить
московити ну виж рахіти алкогольні по народженню, ну яка еліта, це як з лайна кулю робити , ви всі до єдиного сміття !
і потроху добігає кінець існування вашої псевдо імперської клоаки і вас теж , ви зайві у всесвіті тож змиріться
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27.05.2025 18:45 Ответить
 
 