Путин активно формирует "новую элиту" из участников "СВО", - СВР

Российский диктатор Владимир Путин с помощью репрессий, арестов и национализации системно лишает бывших олигархов собственности и влияния, формируя новую политическую верхушку из участников так называемой "СВО".

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"После начала полномасштабной войны против Украины Путин активно формирует "новую элиту" из числа участников "СВО", постепенно маргинализируя старую бизнес-верхушку. Репрессии, аресты и национализация становятся инструментами политической игры, в которой олигархи теряют влияние и собственность", - отметили в СВР.

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Как отмечается, примером этого стал конфликт между миллиардером Алексеем Мордашовым, владельцем "Северстали", и губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. После запрета использования мигрантов в строительстве Филимонов обвинил Мордашова в непатриотичности и сокращении инвестиций, что привело к чистке в местной власти и отстранению должностных лиц, связанных с "Северсталью".

Давление Кремля не ограничилось только Вологдой. В 2025 году задержали основателя агрохолдинга "Русагро" Вадима Мошковича, гендиректора "Благо инвест" Дмитрия Фосмана и начали процесс национализации аэропорта "Домодедово", который принадлежит Дмитрию Каменщику.

По информации СВР, Кремль не только усиливает давление на бизнес, но и сам активно руководит процессом перераспределения экономического влияния. Бизнесмены вынуждены демонстрировать полную политическую лояльность, иначе рискуют потерять и имущество, и свободу. Репрессии превратились в привычный инструмент контроля над экономикой, а конфликты между силовыми структурами и олигархами стали новым внутренним фронтом российской власти.

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