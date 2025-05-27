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Новини Розвідка України
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Путін активно формує "нову еліту" з-поміж учасників "СВО", - СЗР

Путін про Крим

Російський диктатор Володимир Путін за допомогою репресій, арештів і націоналізації системно позбавляє колишніх олігархів власності та впливу, формуючи нову політичну верхівку з учасників так званої "СВО".

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, інформує Цензор.НЕТ.

"Після початку повномасштабної війни проти України Путін активно формує "нову еліту" з-поміж учасників "СВО", поступово маргіналізуючи стару бізнес-верхівку. Репресії, арешти та націоналізація стають інструментами політичної гри, в якій олігархи втрачають вплив і власність", - зазначили у СЗР.

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Як зазначається, прикладом цього став конфлікт між мільярдером Олексієм Мордашовим, власником "Сєверсталі", та губернатором Вологодської області Георгієм Філімоновим. Після заборони використання мігрантів у будівництві Філімонов звинуватив Мордашова у непатріотичності та скороченні інвестицій, що призвело до чистки у місцевій владі та відсторонення посадовців, пов’язаних із "Сєверсталлю".

Тиск Кремля не обмежився лише Вологдою. У 2025 році затримали засновника агрохолдингу "Русагро" Вадима Мошковича, гендиректора "Благо інвест" Дмитра Фосмана та розпочали процес націоналізації аеропорту "Домодєдово", який належить Дмитру Каменщику.

За інформацією СЗР, Кремль не лише посилює тиск на бізнес, а й сам активно керує процесом перерозподілу економічного впливу. Бізнесмени змушені демонструвати повну політичну лояльність, інакше ризикують втратити і майно, і свободу. Репресії перетворилися на звичний інструмент контролю над економікою, а конфлікти між силовими структурами та олігархами стали новим внутрішнім фронтом російської влади.

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Автор: 

путін володимир (24060) зовнішня розвідка (474)


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Топ коментарі
+7
яка чудова новина - з гопоти зробить еліту. Щось подібне вже зробили більшовики в 1917 р.
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27.05.2025 17:17
+6
З тих, що гонять ваньок на убой, звісно. Такі опрічникі, які нежаліють ані своїх, ані чужих, потрібні будь-якому шизофренику на троні.
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27.05.2025 17:12
+4
Не "нову еліту", а загони штурмовиків чи хунвейбінів. Рашка швидко скочується до тоталітарної фашистської помийки - але з ядерною гранатою в зубах. Якщо рашистів не розкрошити в хлам зараз - вони нароблять багато біди.
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27.05.2025 17:19
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Цікаво, з яких саме учасників "сво" буде формуватись нова "еліта"?
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27.05.2025 17:11 Відповісти
З тих, що гонять ваньок на убой, звісно. Такі опрічникі, які нежаліють ані своїх, ані чужих, потрібні будь-якому шизофренику на троні.
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27.05.2025 17:12 Відповісти
Мабуть пропагандонія має на увазі подільників прутіна - ті що на потоках ВПК мають мільярди
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27.05.2025 17:13 Відповісти
Нове "боярство" якості мотороли і бабая ....
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27.05.2025 17:11 Відповісти
яка чудова новина - з гопоти зробить еліту. Щось подібне вже зробили більшовики в 1917 р.
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27.05.2025 17:17 Відповісти
Не "нову еліту", а загони штурмовиків чи хунвейбінів. Рашка швидко скочується до тоталітарної фашистської помийки - але з ядерною гранатою в зубах. Якщо рашистів не розкрошити в хлам зараз - вони нароблять багато біди.
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27.05.2025 17:19 Відповісти
Хаспада, так ета ж бунт надвігаіцца! Ротенбергам англІцкій ізик надобно учітьс!
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27.05.2025 17:20 Відповісти
Замагається з Трумпом за звання найбільшого поца планети.
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27.05.2025 17:25 Відповісти
він х...ло, єдине.
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27.05.2025 18:24 Відповісти
Нічим за останній час порожні макітри мудрому наріду забити,ось і пруть новини про сросію,аби про своїх мразот не згадували.
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27.05.2025 17:31 Відповісти
Орки новая элита гэбухи, такое родить это конечно 👍
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27.05.2025 18:01 Відповісти
Невже нема кому одного пристарілого дурнуватого кремлівського діда втопити у власному чемодані з лайном?
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27.05.2025 18:01 Відповісти
Таке враження , що СЗР отримує свої відомості з кацапських газет ....
Яка ще "нова еліта" ..? Не смішіть людей ...))
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27.05.2025 18:06 Відповісти
московити ну виж рахіти алкогольні по народженню, ну яка еліта, це як з лайна кулю робити , ви всі до єдиного сміття !
і потроху добігає кінець існування вашої псевдо імперської клоаки і вас теж , ви зайві у всесвіті тож змиріться
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27.05.2025 18:45 Відповісти
 
 