Путін активно формує "нову еліту" з-поміж учасників "СВО", - СЗР

Російський диктатор Володимир Путін за допомогою репресій, арештів і націоналізації системно позбавляє колишніх олігархів власності та впливу, формуючи нову політичну верхівку з учасників так званої "СВО".

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, інформує Цензор.НЕТ.

"Після початку повномасштабної війни проти України Путін активно формує "нову еліту" з-поміж учасників "СВО", поступово маргіналізуючи стару бізнес-верхівку. Репресії, арешти та націоналізація стають інструментами політичної гри, в якій олігархи втрачають вплив і власність", - зазначили у СЗР.

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Як зазначається, прикладом цього став конфлікт між мільярдером Олексієм Мордашовим, власником "Сєверсталі", та губернатором Вологодської області Георгієм Філімоновим. Після заборони використання мігрантів у будівництві Філімонов звинуватив Мордашова у непатріотичності та скороченні інвестицій, що призвело до чистки у місцевій владі та відсторонення посадовців, пов’язаних із "Сєверсталлю".

Тиск Кремля не обмежився лише Вологдою. У 2025 році затримали засновника агрохолдингу "Русагро" Вадима Мошковича, гендиректора "Благо інвест" Дмитра Фосмана та розпочали процес націоналізації аеропорту "Домодєдово", який належить Дмитру Каменщику.

За інформацією СЗР, Кремль не лише посилює тиск на бізнес, а й сам активно керує процесом перерозподілу економічного впливу. Бізнесмени змушені демонструвати повну політичну лояльність, інакше ризикують втратити і майно, і свободу. Репресії перетворилися на звичний інструмент контролю над економікою, а конфлікти між силовими структурами та олігархами стали новим внутрішнім фронтом російської влади.

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