Російська розвідка звинувачує сербські підприємства у постачанні боєприпасів Україні, - росЗМІ
Служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що сербські оборонні підприємства всупереч нейтралітету Белграда продовжують постачати боєприпаси Україні.
Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости", інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією російської розвідки, сербські компанії нібито використовують схему фальшивих сертифікатів кінцевого користувача і залучають посередників, зокрема країни НАТО - Чехію, Польщу, Болгарію, а також держави Африки.
Згідно з їхніми твердженнями, сербські підприємства постачають сотні тисяч снарядів для РСЗВ і гаубиць, а також близько мільйона патронів для стрілецької зброї.
До схеми, за даними російської сторони, залучені провідні підприємства сербського ВПК, серед яких Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan та інші.
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- Так… Вы составили, как я распорядился, список стран, не любящих Россию?
- Так он уже существует… Называется «Список стран - членов ООН». Легче составить список стран, нас любящих… Но в него постоянно вносятся коррективы, в связи с уменьшением наших возможностей эту любовь покупать…
Ми ж просто маємо користуватись плодами зради, поки до Сербії ще йде газ.
Висоцький, їх розгледів, ще он коли!!