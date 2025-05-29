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Новини Постачання боєприпасів Сербією
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Російська розвідка звинувачує сербські підприємства у постачанні боєприпасів Україні, - росЗМІ

Боєприпаси зі Словаччини

Служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що сербські оборонні підприємства всупереч нейтралітету Белграда продовжують постачати боєприпаси Україні.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости", інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією російської розвідки, сербські компанії нібито використовують схему фальшивих сертифікатів кінцевого користувача і залучають посередників, зокрема країни НАТО - Чехію, Польщу, Болгарію, а також держави Африки.

Згідно з їхніми твердженнями, сербські підприємства постачають сотні тисяч снарядів для РСЗВ і гаубиць, а також близько мільйона патронів для стрілецької зброї.

До схеми, за даними російської сторони, залучені провідні підприємства сербського ВПК, серед яких Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan та інші.

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Автор: 

боєприпаси (2291) росія (65883) Сербія (376) зовнішня розвідка (475) війна в Україні (4561)


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Топ коментарі
+2
Смокчіть струк кацапи.
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29.05.2025 15:30
+2
..а північно-корейських і іранських уйобків ні...?
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29.05.2025 15:31
+1
Не варто дякувати: падло Вучич зраджує свого корєша ***** за дзвінку монету.
Ми ж просто маємо користуватись плодами зради, поки до Сербії ще йде газ.
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29.05.2025 15:40
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Смокчіть струк кацапи.
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29.05.2025 15:30 Відповісти
Вучич: ***** мнє друг, но дєнєжка - дорожє.
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29.05.2025 15:31 Відповісти
"Покірне телятко двох маток ссе..." "Любой каприз - за ваши деньги...".
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29.05.2025 15:41 Відповісти
З усієї Осі реальну принциповість поки що демонструє лише пончик.
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29.05.2025 15:48 Відповісти
Путин - Лаврову:

- Так… Вы составили, как я распорядился, список стран, не любящих Россию?

- Так он уже существует… Называется «Список стран - членов ООН». Легче составить список стран, нас любящих… Но в него постоянно вносятся коррективы, в связи с уменьшением наших возможностей эту любовь покупать…
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29.05.2025 16:04 Відповісти
Дякуємо за вдавання нейтралітету на нашу користь...
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29.05.2025 15:31 Відповісти
Не варто дякувати: падло Вучич зраджує свого корєша ***** за дзвінку монету.
Ми ж просто маємо користуватись плодами зради, поки до Сербії ще йде газ.
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29.05.2025 15:40 Відповісти
..а північно-корейських і іранських уйобків ні...?
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29.05.2025 15:31 Відповісти
Ну звинувачує. І шо?
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29.05.2025 15:35 Відповісти
московити здохніть !
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29.05.2025 15:35 Відповісти
Братушки з раші нервують. падітє прочь, смєрди
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29.05.2025 15:45 Відповісти
Московит розійшовся, так і сипіт, треугольнік буде випіт,…. Вся Канатчикова дача, к телевізору рвалась ….
Висоцький, їх розгледів, ще он коли!!
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29.05.2025 15:52 Відповісти
А то что Северная Корея поставляет расее орудия и боеприпасы - это значит, нормально?
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29.05.2025 15:54 Відповісти
Тю,вони шо,обіділись на братушок. Це правда.Ще у 22 році ми стріляли по кацапам сербськими мінометними мінами.
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29.05.2025 16:03 Відповісти
 
 