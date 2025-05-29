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Новости Сотрудничество КНДР и РФ
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Россия получила от Северной Кореи 9 млн снарядов и 100 баллистических ракет, - международный отчет

В 2024 году РФ получила от КНДР 9 млн снарядов и 100 баллистических ракет

Россия и Северная Корея значительно расширили военное сотрудничество. Только в 2024 году Россия получила от Пхеньяна до 9 миллионов артиллерийских и ракетных боеприпасов, а также 100 баллистических ракет. Зато КНДР получила от РФ зенитные комплексы малой дальности, системы радиоэлектронной борьбы и по меньшей мере один "Панцирь".

Об этом говорится в отчете Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT), которая была создана 11 странами-членами ООН, передает "УП", сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, по информации одной из стран-участниц MSMT, только в 2024 году Россия получила от КНДР до 9 миллионов артиллерийских и ракетных боеприпасов, в частности калибров 122 мм и 152 мм.

MSMT также публикует маршрут поставки оружия из Северной Кореи в РФ.

кндр вооружение

"Эти боеприпасы перевозились по железной дороге из портов на Дальнем Востоке России на склады боеприпасов на юго-западе страны для использования российскими войсками против Украины", - сказано в сообщении.

Также в 2024 году КНДР передала России не менее 100 баллистических ракет, которые впоследствии были запущены по территории Украины.

Кроме этого, Пхеньян передал Москве:

  • самоходные артиллерийские установки калибра 170 мм корейского производства дальнего действия,
  • реактивные системы залпового огня калибра 240 мм,
  • более 200 единиц техники, среди которых самоходные пушки, РСЗО и транспортные средства для перезарядки обоих типов вооружения.
  • противотанковые ракеты.

Как отмечают СМИ, есть признаки, что точность северокорейских баллистических ракет улучшается благодаря данным, которые КНДР получает от использования этих ракет российскими войсками против Украины.

Проведенный в январе-феврале 2024 года предварительный анализ показал, что остатки баллистической ракеты, задокументированные в Харькове, имеют северокорейское происхождение. Соответствующий вывод был сделан на основе характерных признаков, в частности: уникальных управляющих сопел, специфического расположения болтов вокруг запальника, а также наличия корейских (хангиль) надписей на барометрах.

Также в ходе дальнейшего расследования в августе 2024 года организация CAR задокументировала остатки еще четырех северокорейских ракет, изъятых в Белой Церкви, Ветровой Балке и Рожевке.

кндр вооружение

"Одна из этих ракет содержала компонент с маркировкой числа "113", которое, вероятно, указывает на 2024 год по календарю чучхе (официальная система летоисчисления Северной Кореи), что свидетельствует о ее изготовлении именно в 2024 году", - сказано в отчете.

кндр вооружение

Все ракеты, исследованные CAR, были идентифицированы как Hwasong-11A или Hwasong-11B.

Отмечается, что против Украины применялись новоизобретенные баллистические ракеты КНДР, причем интервал между их производством, передачей и применением был минимальным.

Также организацией CAR было обнаружено в ракетах КНДР недавно изготовленные компоненты, которые не были северокорейского происхождения. Это говорит о том, что КНДР продолжает пытаться обходить санкции ООН путем приобретения иностранных деталей через третьих поставщиков.

По данным государств-участников MSMT, Россия взамен передала КНДР системы противовоздушной обороны, зенитные комплексы малой дальности, а также системы радиоэлектронной борьбы и по меньшей мере одно боевое средство класса "Панцирь".

Ранее глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко рассказывал, что с начала полномасштабной войны против Украины Россия получила от Северной Кореи в целом шесть миллионов снарядов.

Читайте также: КНДР поставила России 6 млн снарядов, - глава СВР Иващенко

Автор: 

боеприпасы (2357) КНДР (1221) россия (96057) баллистические ракеты (410)


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Топ комментарии
+10
А ми отримали глибоку стурбованість, але дуже багато.
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29.05.2025 18:06
+3
Оце справжній Союзник !
До речі - гроші , для Кіма , кацапи заробили продаючи в Європу нафту і газ !
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29.05.2025 18:10
+3
Ще отримали потужні заяви про необхідність тиску на росію. Позавчора їх не виголошував лише лінивий.
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29.05.2025 18:15
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А ми отримали глибоку стурбованість, але дуже багато.
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29.05.2025 18:06 Ответить
Ще отримали потужні заяви про необхідність тиску на росію. Позавчора їх не виголошував лише лінивий.
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29.05.2025 18:15 Ответить
Оце справжній Союзник !
До речі - гроші , для Кіма , кацапи заробили продаючи в Європу нафту і газ !
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29.05.2025 18:10 Ответить
Так між рашкою і північною кореєю є договір про статегічне партнерство ,так що формально вони нічого не порушують і їм ця "стурбованість " до одного місця.
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29.05.2025 18:11 Ответить
28 безпекових договорів нашого лідора: Ми для вас якась забавка?
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29.05.2025 18:19 Ответить
То ,на відміну від договору між рашкою і північною кореєю, фількіна грамота ,нехай лідор тими "безпековими договорами " підітре собі зад .
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29.05.2025 18:27 Ответить
Та рокет мен може вже завойовувати Європу і без рашистів. Ще трохи помнуть яйця НАТО, та повикаблучується рудий доні і демократії в світі - ****.ць.
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29.05.2025 18:16 Ответить
І ніяких відмовок - 9 млн поставили і знову клепають шо дурні
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29.05.2025 18:17 Ответить
Оце союзнички у паРаші, порожняк не гонять. На відміну від наших "партнерів". Доречі, чому у паРаші з КНДР - союз, а у України немає жодного союзного договору ні з ким? Справжнього договору на постачання зброї без зволікань і стурбованостей?
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29.05.2025 18:17 Ответить
Так формально і США і європейські країни - нейтрали ,ще Байден казав - "Ми не сторона конфлікту ".
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29.05.2025 18:29 Ответить
А у нас все традиційно - асфальт, клоуни , могили.
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29.05.2025 18:18 Ответить
Как жи ж так???
А ВЄЛІЧІЄ???
Єта ж тока хахли пабіраются, а у нас, рузгіх - ВЄЛІЧІЄ жи ж!
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29.05.2025 18:18 Ответить
Млять, вЯликая Параша спма себе снарядами не спроможна забезпечити і як жебрак тягне руку то до чучхеістів довбней то до перських свиней то до косооких щуроїдїв та пожирателів кожанів і хробакив.
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29.05.2025 18:19 Ответить
Великим буде той , хто переможе в цій війні . І не важливо якими засобами - головне результат !
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29.05.2025 18:42 Ответить
А нам потужна промислрвість Європи і Штатів з ВВП у сотні разі більшим,ніж в кндр поставила 9 млн обіцянок і запевнень у всеосяжній підримці...
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29.05.2025 18:23 Ответить
Есть не нулевая вероятность, что она не такая уж мощная и представляет из себя в основном рынки ценных бумаг и посреднические услуги, а не фактические производственные мощности
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29.05.2025 18:35 Ответить
Bloomberg: Китай скоротив продаж безпілотників в Європу, але в РФ постачає
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29.05.2025 18:30 Ответить
Корея здатна наробити снарядів більше, ніж все грізне НАТО.
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29.05.2025 18:35 Ответить
Ось це "велічіє" фашиської росії що маргінали їй так допомагають ,це і є вісь зла ,сумніваюсь що без Китаю ці дикарі змогли виготовляти таку кількість зброї .
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29.05.2025 18:36 Ответить
ТА НЕМА В НАС СОЮЗНИКІВ. Так хтось інколи щось підкине
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29.05.2025 18:44 Ответить
 
 