Россия получила от Северной Кореи 9 млн снарядов и 100 баллистических ракет, - международный отчет
Россия и Северная Корея значительно расширили военное сотрудничество. Только в 2024 году Россия получила от Пхеньяна до 9 миллионов артиллерийских и ракетных боеприпасов, а также 100 баллистических ракет. Зато КНДР получила от РФ зенитные комплексы малой дальности, системы радиоэлектронной борьбы и по меньшей мере один "Панцирь".
Об этом говорится в отчете Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT), которая была создана 11 странами-членами ООН, передает "УП", сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, по информации одной из стран-участниц MSMT, только в 2024 году Россия получила от КНДР до 9 миллионов артиллерийских и ракетных боеприпасов, в частности калибров 122 мм и 152 мм.
MSMT также публикует маршрут поставки оружия из Северной Кореи в РФ.
"Эти боеприпасы перевозились по железной дороге из портов на Дальнем Востоке России на склады боеприпасов на юго-западе страны для использования российскими войсками против Украины", - сказано в сообщении.
Также в 2024 году КНДР передала России не менее 100 баллистических ракет, которые впоследствии были запущены по территории Украины.
Кроме этого, Пхеньян передал Москве:
- самоходные артиллерийские установки калибра 170 мм корейского производства дальнего действия,
- реактивные системы залпового огня калибра 240 мм,
- более 200 единиц техники, среди которых самоходные пушки, РСЗО и транспортные средства для перезарядки обоих типов вооружения.
- противотанковые ракеты.
Как отмечают СМИ, есть признаки, что точность северокорейских баллистических ракет улучшается благодаря данным, которые КНДР получает от использования этих ракет российскими войсками против Украины.
Проведенный в январе-феврале 2024 года предварительный анализ показал, что остатки баллистической ракеты, задокументированные в Харькове, имеют северокорейское происхождение. Соответствующий вывод был сделан на основе характерных признаков, в частности: уникальных управляющих сопел, специфического расположения болтов вокруг запальника, а также наличия корейских (хангиль) надписей на барометрах.
Также в ходе дальнейшего расследования в августе 2024 года организация CAR задокументировала остатки еще четырех северокорейских ракет, изъятых в Белой Церкви, Ветровой Балке и Рожевке.
"Одна из этих ракет содержала компонент с маркировкой числа "113", которое, вероятно, указывает на 2024 год по календарю чучхе (официальная система летоисчисления Северной Кореи), что свидетельствует о ее изготовлении именно в 2024 году", - сказано в отчете.
Все ракеты, исследованные CAR, были идентифицированы как Hwasong-11A или Hwasong-11B.
Отмечается, что против Украины применялись новоизобретенные баллистические ракеты КНДР, причем интервал между их производством, передачей и применением был минимальным.
Также организацией CAR было обнаружено в ракетах КНДР недавно изготовленные компоненты, которые не были северокорейского происхождения. Это говорит о том, что КНДР продолжает пытаться обходить санкции ООН путем приобретения иностранных деталей через третьих поставщиков.
По данным государств-участников MSMT, Россия взамен передала КНДР системы противовоздушной обороны, зенитные комплексы малой дальности, а также системы радиоэлектронной борьбы и по меньшей мере одно боевое средство класса "Панцирь".
Ранее глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко рассказывал, что с начала полномасштабной войны против Украины Россия получила от Северной Кореи в целом шесть миллионов снарядов.
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До речі - гроші , для Кіма , кацапи заробили продаючи в Європу нафту і газ !
А ВЄЛІЧІЄ???
Єта ж тока хахли пабіраются, а у нас, рузгіх - ВЄЛІЧІЄ жи ж!