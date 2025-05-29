Россия получила от Северной Кореи 9 млн снарядов и 100 баллистических ракет, - международный отчет

Россия и Северная Корея значительно расширили военное сотрудничество. Только в 2024 году Россия получила от Пхеньяна до 9 миллионов артиллерийских и ракетных боеприпасов, а также 100 баллистических ракет. Зато КНДР получила от РФ зенитные комплексы малой дальности, системы радиоэлектронной борьбы и по меньшей мере один "Панцирь".

Об этом говорится в отчете Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT), которая была создана 11 странами-членами ООН, передает "УП", сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, по информации одной из стран-участниц MSMT, только в 2024 году Россия получила от КНДР до 9 миллионов артиллерийских и ракетных боеприпасов, в частности калибров 122 мм и 152 мм.

MSMT также публикует маршрут поставки оружия из Северной Кореи в РФ.

"Эти боеприпасы перевозились по железной дороге из портов на Дальнем Востоке России на склады боеприпасов на юго-западе страны для использования российскими войсками против Украины", - сказано в сообщении.

Также в 2024 году КНДР передала России не менее 100 баллистических ракет, которые впоследствии были запущены по территории Украины.

Кроме этого, Пхеньян передал Москве:

самоходные артиллерийские установки калибра 170 мм корейского производства дальнего действия,

реактивные системы залпового огня калибра 240 мм,

более 200 единиц техники, среди которых самоходные пушки, РСЗО и транспортные средства для перезарядки обоих типов вооружения.

противотанковые ракеты.

Как отмечают СМИ, есть признаки, что точность северокорейских баллистических ракет улучшается благодаря данным, которые КНДР получает от использования этих ракет российскими войсками против Украины.

Проведенный в январе-феврале 2024 года предварительный анализ показал, что остатки баллистической ракеты, задокументированные в Харькове, имеют северокорейское происхождение. Соответствующий вывод был сделан на основе характерных признаков, в частности: уникальных управляющих сопел, специфического расположения болтов вокруг запальника, а также наличия корейских (хангиль) надписей на барометрах.

Также в ходе дальнейшего расследования в августе 2024 года организация CAR задокументировала остатки еще четырех северокорейских ракет, изъятых в Белой Церкви, Ветровой Балке и Рожевке.

"Одна из этих ракет содержала компонент с маркировкой числа "113", которое, вероятно, указывает на 2024 год по календарю чучхе (официальная система летоисчисления Северной Кореи), что свидетельствует о ее изготовлении именно в 2024 году", - сказано в отчете.

Все ракеты, исследованные CAR, были идентифицированы как Hwasong-11A или Hwasong-11B.

Отмечается, что против Украины применялись новоизобретенные баллистические ракеты КНДР, причем интервал между их производством, передачей и применением был минимальным.

Также организацией CAR было обнаружено в ракетах КНДР недавно изготовленные компоненты, которые не были северокорейского происхождения. Это говорит о том, что КНДР продолжает пытаться обходить санкции ООН путем приобретения иностранных деталей через третьих поставщиков.

По данным государств-участников MSMT, Россия взамен передала КНДР системы противовоздушной обороны, зенитные комплексы малой дальности, а также системы радиоэлектронной борьбы и по меньшей мере одно боевое средство класса "Панцирь".

Ранее глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко рассказывал, что с начала полномасштабной войны против Украины Россия получила от Северной Кореи в целом шесть миллионов снарядов.

Читайте также: КНДР поставила России 6 млн снарядов, - глава СВР Иващенко