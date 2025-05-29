Росія отримала від Північної Кореї 9 млн снарядів і 100 балістичних ракет, - міжнародний звіт

Росія та Північна Корея значно розширили військову співпрацю. Лише у 2024 році Росія отримала від Пхеньяна до 9 мільйонів артилерійських і ракетних боєприпасів, а також 100 балістичних ракет. Натомість КНДР отримала від РФ зенітні комплекси малої дальності, системи радіоелектронної боротьби та щонайменше один "Панцир".

Про це йдеться у звіті Багатосторонньої групи моніторингу санкцій (MSMT), яка була створена 11 країнами-членами ООН, передає "УП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за інформацією однієї із країн-учасниць MSMT, лише у 2024 році Росія отримала від КНДР до 9 мільйонів артилерійських і ракетних боєприпасів, зокрема калібрів 122 мм і 152 мм.

MSMT також публікує маршрут постачання зброї з Північної Кореї до РФ.

"Ці боєприпаси перевозилися залізницею з портів на Далекому Сході Росії до складів боєприпасів на південному заході країни для використання російськими військами проти України", - сказано у повідомленні.

Також у 2024 році КНДР передала Росії щонайменше 100 балістичних ракет, які згодом були запущені по території України.

Окрім цього, Пхеньян передав Москві:

самохідні артилерійські установки калібру 170 мм корейського виробництва дальньої дії,

реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм,

понад 200 одиниць техніки, серед яких самохідні гармати, РСЗВ і транспортні засоби для перезаряджання обох типів озброєння.

протитанкові ракети.

Як зазначають ЗМІ, є ознаки, що точність північнокорейських балістичних ракет покращується завдяки даним, які КНДР отримує від використання цих ракет російськими військами проти України.

Проведений у січні–лютому 2024 року попередній аналіз показав, що залишки балістичної ракети, задокументовані у Харкові, мають північнокорейське походження. Відповідний висновок був зроблений на основі характерних ознак, зокрема: унікальних кермуючих сопел, специфічного розташування болтів навколо запальника, а також наявності корейських (хангиль) написів на барометрах.

Також в ході подальшого розслідування в серпні 2024 року організація CAR задокументувала залишки ще чотирьох північнокорейських ракет, вилучених у Білій Церкві, Вітровій Балці та Рожівці.

"Одна з цих ракет містила компонент із маркуванням числа "113", яке, ймовірно, вказує на 2024 рік за календарем чучхе (офіційна система літочислення Північної Кореї), що свідчить про її виготовлення саме у 2024 році", - сказано у звіті.

Усі ракети, досліджені CAR, були ідентифіковані як Hwasong-11A або Hwasong-11B.

Зазначається, що проти України застосовувалися нововироблені балістичні ракети КНДР, причому інтервал між їхнім виробництвом, передачею та застосуванням був мінімальним.

Також організацією CAR було виявлено в ракетах КНДР недавно виготовлені компоненти, які не були північнокорейського походження. Це говорить про те, що КНДР продовжує намагатися обходити санкції ООН шляхом придбання іноземних деталей через третіх постачальників.

За даними держав-учасниць MSMT, Росія натомість передала КНДР системи протиповітряної оборони, зенітні комплекси малої дальності, а також системи радіоелектронної боротьби та щонайменше один бойовий засіб класу "Панцир".

Раніше голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко розповідав, що з початку повномасштабної війни проти України Росія отримала від Північної Кореї загалом шість мільйонів снарядів.

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