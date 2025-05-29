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Новини Співпраця КНДР та РФ
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Росія отримала від Північної Кореї 9 млн снарядів і 100 балістичних ракет, - міжнародний звіт

У 2024 році РФ отримала від КНДР 9 млн снарядів і 100 балістичних ракет

Росія та Північна Корея значно розширили військову співпрацю. Лише у 2024 році Росія отримала від Пхеньяна до 9 мільйонів артилерійських і ракетних боєприпасів, а також 100 балістичних ракет. Натомість КНДР отримала від РФ зенітні комплекси малої дальності, системи радіоелектронної боротьби та щонайменше один "Панцир".

Про це йдеться у звіті Багатосторонньої групи моніторингу санкцій (MSMT), яка була створена 11 країнами-членами ООН, передає "УП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за інформацією однієї із країн-учасниць MSMT, лише у 2024 році Росія отримала від КНДР до 9 мільйонів артилерійських і ракетних боєприпасів, зокрема калібрів 122 мм і 152 мм.

MSMT також публікує маршрут постачання зброї з Північної Кореї до РФ.

кндр озброєння

"Ці боєприпаси перевозилися залізницею з портів на Далекому Сході Росії до складів боєприпасів на південному заході країни для використання російськими військами проти України", - сказано у повідомленні.

Також у 2024 році КНДР передала Росії щонайменше 100 балістичних ракет, які згодом були запущені по території України.

Окрім цього, Пхеньян передав Москві:

  • самохідні артилерійські установки калібру 170 мм корейського виробництва дальньої дії,
  • реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм,
  • понад 200 одиниць техніки, серед яких самохідні гармати, РСЗВ і транспортні засоби для перезаряджання обох типів озброєння.
  • протитанкові ракети.

Як зазначають ЗМІ, є ознаки, що точність північнокорейських балістичних ракет покращується завдяки даним, які КНДР отримує від використання цих ракет російськими військами проти України.

Проведений у січні–лютому 2024 року попередній аналіз показав, що залишки балістичної ракети, задокументовані у Харкові, мають північнокорейське походження. Відповідний висновок був зроблений на основі характерних ознак, зокрема: унікальних кермуючих сопел, специфічного розташування болтів навколо запальника, а також наявності корейських (хангиль) написів на барометрах.

Також в ході подальшого розслідування в серпні 2024 року організація CAR задокументувала залишки ще чотирьох північнокорейських ракет, вилучених у Білій Церкві, Вітровій Балці та Рожівці.

кндр озброєння

"Одна з цих ракет містила компонент із маркуванням числа "113", яке, ймовірно, вказує на 2024 рік за календарем чучхе (офіційна система літочислення Північної Кореї), що свідчить про її виготовлення саме у 2024 році", - сказано у звіті.

кндр озброєння

Усі ракети, досліджені CAR, були ідентифіковані як Hwasong-11A або Hwasong-11B.

Зазначається, що проти України застосовувалися нововироблені балістичні ракети КНДР, причому інтервал між їхнім виробництвом, передачею та застосуванням був мінімальним.

Також організацією CAR було виявлено в ракетах КНДР недавно виготовлені компоненти, які не були північнокорейського походження. Це говорить про те, що КНДР продовжує намагатися обходити санкції ООН шляхом придбання іноземних деталей через третіх постачальників.

За даними держав-учасниць MSMT, Росія натомість передала КНДР системи протиповітряної оборони, зенітні комплекси малої дальності, а також системи радіоелектронної боротьби та щонайменше один бойовий засіб класу "Панцир".

Раніше голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко розповідав, що з початку повномасштабної війни проти України Росія отримала від Північної Кореї загалом шість мільйонів снарядів.

Читайте також: КНДР поставила Росії 6 млн снарядів, - голова СЗР Іващенко

Автор: 

боєприпаси (2291) КНДР (1246) росія (65883) балістичні ракети (441)


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Топ коментарі
+14
А ми отримали глибоку стурбованість, але дуже багато.
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29.05.2025 18:06
+9
Оце справжній Союзник !
До речі - гроші , для Кіма , кацапи заробили продаючи в Європу нафту і газ !
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29.05.2025 18:10
+7
Ще отримали потужні заяви про необхідність тиску на росію. Позавчора їх не виголошував лише лінивий.
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29.05.2025 18:15
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А ми отримали глибоку стурбованість, але дуже багато.
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29.05.2025 18:06 Відповісти
Ще отримали потужні заяви про необхідність тиску на росію. Позавчора їх не виголошував лише лінивий.
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29.05.2025 18:15 Відповісти
Оце справжній Союзник !
До речі - гроші , для Кіма , кацапи заробили продаючи в Європу нафту і газ !
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29.05.2025 18:10 Відповісти
Так між рашкою і північною кореєю є договір про статегічне партнерство ,так що формально вони нічого не порушують і їм ця "стурбованість " до одного місця.
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29.05.2025 18:11 Відповісти
28 безпекових договорів нашого лідора: Ми для вас якась забавка?
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29.05.2025 18:19 Відповісти
То ,на відміну від договору між рашкою і північною кореєю, фількіна грамота ,нехай лідор тими "безпековими договорами " підітре собі зад .
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29.05.2025 18:27 Відповісти
Порушують резолюцію ООН, за яку Росія голосувала, свого часу
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29.05.2025 19:24 Відповісти
Так кацапам похрін ,що вони там "порушують "
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29.05.2025 19:28 Відповісти
Та рокет мен може вже завойовувати Європу і без рашистів. Ще трохи помнуть яйця НАТО, та повикаблучується рудий доні і демократії в світі - ****.ць.
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29.05.2025 18:16 Відповісти
І ніяких відмовок - 9 млн поставили і знову клепають шо дурні
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29.05.2025 18:17 Відповісти
Оце союзнички у паРаші, порожняк не гонять. На відміну від наших "партнерів". Доречі, чому у паРаші з КНДР - союз, а у України немає жодного союзного договору ні з ким? Справжнього договору на постачання зброї без зволікань і стурбованостей?
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29.05.2025 18:17 Відповісти
Так формально і США і європейські країни - нейтрали ,ще Байден казав - "Ми не сторона конфлікту ".
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29.05.2025 18:29 Відповісти
А у нас все традиційно - асфальт, клоуни , могили.
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29.05.2025 18:18 Відповісти
Как жи ж так???
А ВЄЛІЧІЄ???
Єта ж тока хахли пабіраются, а у нас, рузгіх - ВЄЛІЧІЄ жи ж!
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29.05.2025 18:18 Відповісти
Млять, вЯликая Параша спма себе снарядами не спроможна забезпечити і як жебрак тягне руку то до чучхеістів довбней то до перських свиней то до косооких щуроїдїв та пожирателів кожанів і хробакив.
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29.05.2025 18:19 Відповісти
Великим буде той , хто переможе в цій війні . І не важливо якими засобами - головне результат !
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29.05.2025 18:42 Відповісти
То некуй парашникам 3,14..ти про якусь величь Параші бо смішно від глистів таке чути. Були століттями блювотиною людства блювотиною і залишаются.
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29.05.2025 18:50 Відповісти
А нам потужна промислрвість Європи і Штатів з ВВП у сотні разі більшим,ніж в кндр поставила 9 млн обіцянок і запевнень у всеосяжній підримці...
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29.05.2025 18:23 Відповісти
Есть не нулевая вероятность, что она не такая уж мощная и представляет из себя в основном рынки ценных бумаг и посреднические услуги, а не фактические производственные мощности
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29.05.2025 18:35 Відповісти
Bloomberg: Китай скоротив продаж безпілотників в Європу, але в РФ постачає
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29.05.2025 18:30 Відповісти
Корея здатна наробити снарядів більше, ніж все грізне НАТО.
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29.05.2025 18:35 Відповісти
Ось це "велічіє" фашиської росії що маргінали їй так допомагають ,це і є вісь зла ,сумніваюсь що без Китаю ці дикарі змогли виготовляти таку кількість зброї .
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29.05.2025 18:36 Відповісти
ТА НЕМА В НАС СОЮЗНИКІВ. Так хтось інколи щось підкине
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29.05.2025 18:44 Відповісти
Тільки дурний не розуміє - союзнички злили Україну, зебіли тільки за. Сумська область приклад, далі-полтаська , харківська потім миколаївська. У зелуп не вийшло в 22, всіх зроблять зараз .
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29.05.2025 19:30 Відповісти
а дозвіл на використання ракет??
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29.05.2025 19:33 Відповісти
 
 