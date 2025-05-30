Сотрудника Пентагона арестовали за попытку передать иностранному правительству секретную информацию

IT-специалиста, который работает в Разведывательном органе Минобороны США, арестовали 29 мая за попытку передать информацию о нацобороне агенту иностранного правительства.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о 28-летнем Натане Уиласе Лаатче из Александрии, штат Вирджиния. Его арестовали в северной Вирджинии.

Судебные документы свидетельствуют, что Лаатч стал гражданским сотрудником в Разведывательном органе Минобороны США в 2019 году. Он работал в Отделе внутренних угроз и имел допуск к совершенно секретным документам.

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ФБР в марте 2025 года начало операцию после получения информации о том, что лицо, которое идентифицировали как Лаатча, предложило дружественному иностранному правительству предоставить секретную информацию.

В e-mail он написал, что "не согласен и не разделяет ценности этой администрации" и "готов поделиться секретной информацией". В частности речь шла о "готовых разведывательных материалах, некоторых необработанных разведывательных данных и другой разнообразной секретной документации".

Агент ФБР, которого Лаатч считал должностным лицом иностранного правительства, провел несколько разговоров с ним. Лаатч начал переписывать секретную информацию в блокнот на рабочем месте и впоследствии подтвердил, что готов передать эту информацию.

Впоследствии ФБР провело операцию в общественном парке на севере Вирджинии. Лаатч передал секретную информацию, как он думал, представителю иностранного правительства.

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На флеш-накопителе ФБР обнаружило сообщение от него и несколько документов, каждый из них содержал информацию с пометкой "Секретно" или "Совершенно секретно".

Отмечается, что Лаатч заинтересовался "гражданством вашей страны", поскольку считал, что "ситуация здесь улучшится в долгосрочной перспективе".

После повторной передачи информации ФБР задержало его. Сейчас ФБР ведет расследование.

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