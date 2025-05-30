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Сотрудника Пентагона арестовали за попытку передать иностранному правительству секретную информацию

Сотрудник Пентагона продавал секретную информацию

IT-специалиста, который работает в Разведывательном органе Минобороны США, арестовали 29 мая за попытку передать информацию о нацобороне агенту иностранного правительства.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о 28-летнем Натане Уиласе Лаатче из Александрии, штат Вирджиния. Его арестовали в северной Вирджинии.

Судебные документы свидетельствуют, что Лаатч стал гражданским сотрудником в Разведывательном органе Минобороны США в 2019 году. Он работал в Отделе внутренних угроз и имел допуск к совершенно секретным документам.

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ФБР в марте 2025 года начало операцию после получения информации о том, что лицо, которое идентифицировали как Лаатча, предложило дружественному иностранному правительству предоставить секретную информацию.

В e-mail он написал, что "не согласен и не разделяет ценности этой администрации" и "готов поделиться секретной информацией". В частности речь шла о "готовых разведывательных материалах, некоторых необработанных разведывательных данных и другой разнообразной секретной документации".

Агент ФБР, которого Лаатч считал должностным лицом иностранного правительства, провел несколько разговоров с ним. Лаатч начал переписывать секретную информацию в блокнот на рабочем месте и впоследствии подтвердил, что готов передать эту информацию.

Впоследствии ФБР провело операцию в общественном парке на севере Вирджинии. Лаатч передал секретную информацию, как он думал, представителю иностранного правительства.

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На флеш-накопителе ФБР обнаружило сообщение от него и несколько документов, каждый из них содержал информацию с пометкой "Секретно" или "Совершенно секретно".

Отмечается, что Лаатч заинтересовался "гражданством вашей страны", поскольку считал, что "ситуация здесь улучшится в долгосрочной перспективе".

После повторной передачи информации ФБР задержало его. Сейчас ФБР ведет расследование.

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Автор: 

задержание (6686) США (27073) ФБР (218) секретная информация (56)


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Топ комментарии
+1
Ну точно або про Україну, або про тих хто підтримує Україну.
Чекаємо краснова який почне в прямому ефірі рвати зубами свою перуку
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30.05.2025 11:45
+1
Там рудий агент КДБ в Білому Домі засів, а вони якогось, чергового школяра ловлять..
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30.05.2025 11:45
+1
😊 Про Ізраїль. Це ж Натан.. І розчарую Вас трохи - Україну жоден американський уряд не вважав дружньою державою. З дружніми вони підписували договори про захист, як з тим же Ізраїлем, Японією, чи Південною Кореєю.
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30.05.2025 12:04
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Правила форума Совет форумчан
Ну точно або про Україну, або про тих хто підтримує Україну.
Чекаємо краснова який почне в прямому ефірі рвати зубами свою перуку
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30.05.2025 11:45 Ответить
ФБР у березні 2025 року розпочало операцію після отримання інформації про те, що особа, яку ідентифікували як Лаатча, запропонувала дружньому іноземному уряду надати секретну інформацію.
Тобто сам шукав пригод.
Агент ФБР, якого Лаатч вважав посадовцем іноземного уряду, провів кілька розмов із ним.
Ще й вляпався в операцію під чужим прапором.
Був би при владі не Трамп, ми б навіть не дізнались про цю операцію контррозвідки США.
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30.05.2025 12:00 Ответить
😊 Про Ізраїль. Це ж Натан.. І розчарую Вас трохи - Україну жоден американський уряд не вважав дружньою державою. З дружніми вони підписували договори про захист, як з тим же Ізраїлем, Японією, чи Південною Кореєю.
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30.05.2025 12:04 Ответить
Деніс Войцеховський
Rostyslav Komarnytsky
Ну і добре.
Набридло чути що те червонопике репетує про Україну.
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30.05.2025 12:16 Ответить
У нього таке завдання. 😊 Інакше не буде.
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30.05.2025 12:38 Ответить
Та знаю.
Я навіть впевнений що він і тут приліпить нас.
Скаже що агент бував в Україні.....
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30.05.2025 12:42 Ответить
Там рудий агент КДБ в Білому Домі засів, а вони якогось, чергового школяра ловлять..
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30.05.2025 11:45 Ответить
Цікаво, яку саме країну він вважав дружньою і такою, де ситуація покращиться в довгостроковій перспективі? Дуже цікаво.
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30.05.2025 11:51 Ответить
сноуден-2
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30.05.2025 12:00 Ответить
Ну якщо дружньому, то це ху....лостан, тоді він посягнув на прерогатива трампонутого
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30.05.2025 12:03 Ответить
Натан? Я здається знаю про який дружній іноземний уряд ідеться...
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30.05.2025 12:05 Ответить
Ник и Майк в американской интерпретации)))
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30.05.2025 12:10 Ответить
 
 