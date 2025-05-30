Співробітника Пентагону арештували за спробу передати іноземному уряду секретну інформацію

IT-фахівця, який працює у Розвідувальному органі Міноборони США, заарештували 29 травня за спробу передати інформацію про нацоборону агенту іноземного уряду.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про 28-річного Натана Віласа Лаатча з Александрії, штат Вірджинія. Його арештували в північній Вірджинії.

Судові документи свідчать, що Лаатч став цивільним співробітником у Розвідувальному органі Міноборони США у 2019 році. Він працював у Відділі внутрішніх загроз і мав допуск до цілком таємних документів.

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ФБР у березні 2025 року розпочало операцію після отримання інформації про те, що особа, яку ідентифікували як Лаатча, запропонувала дружньому іноземному уряду надати секретну інформацію.

В e-mail він написав, що "не погоджується та не поділяє цінності цієї адміністрації" та "готовий поділитися секретною інформацією". Зокрема йшлося про "готові розвідувальні матеріали, деякі необроблені розвідувальні дані та іншу різноманітну секретну документацію".

Агент ФБР, якого Лаатч вважав посадовцем іноземного уряду, провів кілька розмов із ним. Лаатч почав переписувати секретну інформацію в блокнот на робочому місці та згодом підтвердив, що готовий передати цю інформацію.

Згодом ФБР провело операцію в громадському парку на півночі Вірджинії. Лаатч передав секретну інформацію, як він думав, представнику іноземного уряду.

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На флеш-накопичувачі ФБР виявило повідомлення від нього та кілька документів, кожен із них містив інформацію з позначкою "Таємно" або "Цілком таємно".

Зазначається, що Лаатч зацікавився "громадянством вашої країни", оскільки вважав, що "ситуація тут покращиться в довгостроковій перспективі".

Після повторної передачі інформації ФБР затримало його. Наразі ФБР веде розслідування.

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