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Новини
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Співробітника Пентагону арештували за спробу передати іноземному уряду секретну інформацію

Працівник Пентагону продавав секретну інформацію

IT-фахівця, який працює у Розвідувальному органі Міноборони США, заарештували 29 травня за спробу передати інформацію про нацоборону агенту іноземного уряду.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про 28-річного Натана Віласа Лаатча з Александрії, штат Вірджинія. Його арештували в північній Вірджинії.

Судові документи свідчать, що Лаатч став цивільним співробітником у Розвідувальному органі Міноборони США у 2019 році. Він працював у Відділі внутрішніх загроз і мав допуск до цілком таємних документів.

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ФБР у березні 2025 року розпочало операцію після отримання інформації про те, що особа, яку ідентифікували як Лаатча, запропонувала дружньому іноземному уряду надати секретну інформацію.

В e-mail він написав, що "не погоджується та не поділяє цінності цієї адміністрації" та "готовий поділитися секретною інформацією". Зокрема йшлося про "готові розвідувальні матеріали, деякі необроблені розвідувальні дані та іншу різноманітну секретну документацію".

Агент ФБР, якого Лаатч вважав посадовцем іноземного уряду, провів кілька розмов із ним. Лаатч почав переписувати секретну інформацію в блокнот на робочому місці та згодом підтвердив, що готовий передати цю інформацію.

Згодом ФБР провело операцію в громадському парку на півночі Вірджинії. Лаатч передав секретну інформацію, як він думав, представнику іноземного уряду.

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На флеш-накопичувачі ФБР виявило повідомлення від нього та кілька документів, кожен із них містив інформацію з позначкою "Таємно" або "Цілком таємно".

Зазначається, що Лаатч зацікавився "громадянством вашої країни", оскільки вважав, що "ситуація тут покращиться в довгостроковій перспективі".

Після повторної передачі інформації ФБР затримало його. Наразі ФБР веде розслідування.

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Автор: 

затримання (4350) США (23326) ФБР (175) секретна інформація (35)


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Топ коментарі
+1
Ну точно або про Україну, або про тих хто підтримує Україну.
Чекаємо краснова який почне в прямому ефірі рвати зубами свою перуку
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30.05.2025 11:45
+1
Там рудий агент КДБ в Білому Домі засів, а вони якогось, чергового школяра ловлять..
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30.05.2025 11:45
+1
😊 Про Ізраїль. Це ж Натан.. І розчарую Вас трохи - Україну жоден американський уряд не вважав дружньою державою. З дружніми вони підписували договори про захист, як з тим же Ізраїлем, Японією, чи Південною Кореєю.
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30.05.2025 12:04
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Ну точно або про Україну, або про тих хто підтримує Україну.
Чекаємо краснова який почне в прямому ефірі рвати зубами свою перуку
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30.05.2025 11:45 Відповісти
ФБР у березні 2025 року розпочало операцію після отримання інформації про те, що особа, яку ідентифікували як Лаатча, запропонувала дружньому іноземному уряду надати секретну інформацію.
Тобто сам шукав пригод.
Агент ФБР, якого Лаатч вважав посадовцем іноземного уряду, провів кілька розмов із ним.
Ще й вляпався в операцію під чужим прапором.
Був би при владі не Трамп, ми б навіть не дізнались про цю операцію контррозвідки США.
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30.05.2025 12:00 Відповісти
😊 Про Ізраїль. Це ж Натан.. І розчарую Вас трохи - Україну жоден американський уряд не вважав дружньою державою. З дружніми вони підписували договори про захист, як з тим же Ізраїлем, Японією, чи Південною Кореєю.
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30.05.2025 12:04 Відповісти
Деніс Войцеховський
Rostyslav Komarnytsky
Ну і добре.
Набридло чути що те червонопике репетує про Україну.
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30.05.2025 12:16 Відповісти
У нього таке завдання. 😊 Інакше не буде.
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30.05.2025 12:38 Відповісти
Там рудий агент КДБ в Білому Домі засів, а вони якогось, чергового школяра ловлять..
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30.05.2025 11:45 Відповісти
Цікаво, яку саме країну він вважав дружньою і такою, де ситуація покращиться в довгостроковій перспективі? Дуже цікаво.
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30.05.2025 11:51 Відповісти
сноуден-2
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30.05.2025 12:00 Відповісти
Ну якщо дружньому, то це ху....лостан, тоді він посягнув на прерогатива трампонутого
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30.05.2025 12:03 Відповісти
Натан? Я здається знаю про який дружній іноземний уряд ідеться...
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30.05.2025 12:05 Відповісти
Ник и Майк в американской интерпретации)))
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30.05.2025 12:10 Відповісти
 
 