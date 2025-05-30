УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7430 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
1 094 34

Якщо РФ вирішить продовжувати війну, ми розглянемо можливість відмови від переговорних зусиль, - США в Радбезі ООН

США пригрозили виходом з перемовин, якщо РФ не буде прагнути миру

Якщо Росія вирішить продовжувати війну проти України, Сполученим Штатам доведеться розглянути можливість відмови від своїх переговорних зусиль щодо миру.

Про це заявив виконуючий обов'язки заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі під час засідання Радбезу ООН в четвер, 29 травня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Росія прийме неправильне рішення продовжувати цю катастрофічну війну, Сполученим Штатам доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорних зусиль для припинення цього конфлікту. Щоб було зрозуміло, роблячи це, ми не відмовимося від наших принципів чи наших друзів. Швидше, ми визнаємо відмову Росії співпрацювати з нами для досягнення бажаного результату",- заявив дипломат.

Келлі наголосив, що якщо Росія та Україна справді зацікавлені в мирі, США співпрацюватимуть з обома сторонами, з європейськими партнерами та з ООН, щоб допомогти досягти цієї мети, починаючи зі змістовного припинення вогню.

"Але ми наполягатимемо на тому, щоб обговорення мирних питань обома сторонами проводилося добросовісно", - сказав представник США в Радбезі.

Читайте також: Сибіга про очікування України від засідання Радбезу ООН: Чекаємо від партнерів консенсусу щодо необхідності змусити Росію припинити вогонь

Він також додав, що російський диктатор Володимир Путін повинен прийняти мирну угоду.

"Угода, яка пропонується зараз, є найкращим можливим результатом для Росії. Президент Путін повинен укласти угоду",- сказав Келлі.

Дипломат заявив, що США закликають "як Росію, так і Україну прийняти складне, історичне рішення прагнути миру".

"Якщо одна сторона виявиться нездатною або не бажає цього зробити, вона нестиме відповідальність за наслідки", - додав Келлі.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 29 травня, Рада Безпеки ООН проведе засідання, щоб обговорити ситуацію з безпекою в контексті повномасштабної агресії Росії. Засідання скликається на запит України.

Читайте також: США на Радбезі ООН засудили ракетні атаки РФ по Україні

Автор: 

перемовини (2997) росія (65883) США (23310) Радбез ООН (863)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
БЛ це який безкінечний сором але уже навіть не іспанський а бог зна шо
показати весь коментар
30.05.2025 00:06
+5
Да може зразу сядете на бутилку. Навіщо глядачів морити очікуванням
показати весь коментар
30.05.2025 00:06
+4
"Якщо війна буде продовжуватись, ми відмовимось від подальших заяв про нашу глибоку стурбованість".
показати весь коментар
30.05.2025 00:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
клята омеріка
показати весь коментар
30.05.2025 00:05 Відповісти
Не порви своє супер, бо чим ще будеш на хліб заробляти
показати весь коментар
30.05.2025 00:09 Відповісти
розум і руки є на відміну від тебе .Зовсім пох
показати весь коментар
30.05.2025 00:21 Відповісти
І ростуть ті руки з супер, а те коричневе, що в супер, то не мозок, зайвохромосомне
показати весь коментар
30.05.2025 00:26 Відповісти
Іди ***** .
показати весь коментар
30.05.2025 00:28 Відповісти
БЛ це який безкінечний сором але уже навіть не іспанський а бог зна шо
показати весь коментар
30.05.2025 00:06 Відповісти
Да може зразу сядете на бутилку. Навіщо глядачів морити очікуванням
показати весь коментар
30.05.2025 00:06 Відповісти
не треба нічого гарного від команди Тампона очікувати, треба полагатися на себе
показати весь коментар
30.05.2025 00:18 Відповісти
на що іменно конкретніше можно поцікавитися??на що?що у нас є?ну крім зубожілого знекровленого населення,розіжертої влади і її прихвостнів,та вбитої економіки та промисловості???
показати весь коментар
30.05.2025 00:23 Відповісти
"Якщо війна буде продовжуватись, ми відмовимось від подальших заяв про нашу глибоку стурбованість".
показати весь коментар
30.05.2025 00:06 Відповісти
Тоб то ви пернете у калюжу!
показати весь коментар
30.05.2025 00:06 Відповісти
бла-бла-бла.
показати весь коментар
30.05.2025 00:07 Відповісти
Піндоси, такі піндоси
показати весь коментар
30.05.2025 00:07 Відповісти
Свіжий ботик. Банкової чи рашистів - то вже деталі.
показати весь коментар
30.05.2025 00:26 Відповісти
Напугали ёжика голою сракою
показати весь коментар
30.05.2025 00:07 Відповісти
Як ще можна здогадатись, що рашка як зазвичай обрала війну, що вона з цими мирними перемовинами просто розводила лохів й насміхалась з мирних зусиль…, кацапи вважають всіх, хто вірить, що путін хоче миру, клінічними ідіотами, яких можна вічно годувати обіцянками…
показати весь коментар
30.05.2025 00:08 Відповісти
ви бл#ть якщо виходите - то йдіть. вже третій раз рудий дебілоїд дає маньяку 2 неділі
показати весь коментар
30.05.2025 00:09 Відповісти
до речі,отой клюб ,,стурбованобажаючоохочих,, розсипеться через годину після оголошення виходом сша з допомоги
показати весь коментар
30.05.2025 00:30 Відповісти
Я одного не розумію, про які вобще угоди може йти річ. Цей же самий Тампон після любих скаже що якщо ***** порушить мирну домовленості то він знову ж таки вийде з цих угод і скаже робіть що хочете. Це в черговий раз доказує що не тільки Сосія а і сша недоговороздатні. І краще собаку під сраку поцілувати ніж щось з цими дебілами щось підписати
показати весь коментар
30.05.2025 00:12 Відповісти
Цей раз троха інакше, тут сенат починає тиснути, бо на сенаторів республіканців утому ж числі, тиснят їх виборці, кажучі прямо шо це якесь позорисько, а не ковбой в сідлі! А цього ігнорувати в сша не вийде, шо шо, а вертикаль та структура влади там працює як тра, це не сосія де без царя все може розсипатися, і краіна також!
показати весь коментар
30.05.2025 00:21 Відповісти
Це все , на що здатен цей мерзенний самозакоханий брехливий піздун.
показати весь коментар
30.05.2025 00:15 Відповісти
А ***** насрати. Воно знає що трампони нікчемні паяци і часу у кацапів двадцять разів по "два тижні" мінімум.
показати весь коментар
30.05.2025 00:16 Відповісти
Брехлива піздота.
показати весь коментар
30.05.2025 00:16 Відповісти
Як потужно всратися за 24 години і півроку це жувати.
показати весь коментар
30.05.2025 00:17 Відповісти
Та йдіть ви вже нах...
показати весь коментар
30.05.2025 00:19 Відповісти
ну все, зараз від ху йла щось передадуть Україні в Стамбулі якусь подачку невеличку, щоб Чуб санкції не вводив. наприклад, не будуть говорити про 6 областей. можуть навіть не говорити про всі 4 області в адміністративних кордонах. можуть навіть погодитися на лінію заморозки. це якщо крапля здорового глузду переважить їхнє вялічіє..
показати весь коментар
30.05.2025 00:19 Відповісти
Не сподівайтесь, про то що всім в кремлі надали наказ готовитися до самих страшних санкцій (ембарго), але гнути до останього лінію партіі вже писали на передодні першоі зустрічі у Стамбулі в квітні, а тепер мені здається вони взагалі впевнені шо ніяких санкцій, не то шо ембарго не буде!
показати весь коментар
30.05.2025 00:26 Відповісти
буде видно. вони можуть бути впевнені собі у чому завгодно. вони були впевнені, що Київ за 3 дні. а вийшло он як.
показати весь коментар
30.05.2025 00:34 Відповісти
Буде цікаво, якщо РФ зараз у якості меморандуму згенерує папірець лише з двома словами "Повна *****", а Трамп зробить вигляд, що це мирна пропозиція.
показати весь коментар
30.05.2025 00:25 Відповісти
Это лишь показатель что Трамп П.зд.Y.н - cколько было слов, сколько пафоса, напышенный ИндюК
показати весь коментар
30.05.2025 00:27 Відповісти
Дуже "потужна" заява, достойна того, в що рудий клоун перетворив США...
показати весь коментар
30.05.2025 00:27 Відповісти
Угу, якшо нас пошлют на ***, ми розвернемося та підемо!
показати весь коментар
30.05.2025 00:28 Відповісти
воно нема нічого неочікуваного в цій заяві ...але для мене ця дичина ,як можно було взагалі вірити і думати шо США нам друзі ? Після розброєння України , та очікування коли русня нападе на мирних та роботящих українців ? Приховуючи свої амбіції. геополітичного переросподілу світу ? Захід знає і амеріканці , шо Україна це теріторія всесвітьнього скарбу, який кожна сусіднья держава хоче відкусити, та проковтнути ...
показати весь коментар
30.05.2025 00:29 Відповісти
Оце Америка! Оце потужно !!! Аж розпирає від гордощів ! ( тьфу, *** )
показати весь коментар
30.05.2025 00:32 Відповісти
 
 