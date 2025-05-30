Якщо РФ вирішить продовжувати війну, ми розглянемо можливість відмови від переговорних зусиль, - США в Радбезі ООН

Якщо Росія вирішить продовжувати війну проти України, Сполученим Штатам доведеться розглянути можливість відмови від своїх переговорних зусиль щодо миру.

Про це заявив виконуючий обов'язки заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі під час засідання Радбезу ООН в четвер, 29 травня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Росія прийме неправильне рішення продовжувати цю катастрофічну війну, Сполученим Штатам доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорних зусиль для припинення цього конфлікту. Щоб було зрозуміло, роблячи це, ми не відмовимося від наших принципів чи наших друзів. Швидше, ми визнаємо відмову Росії співпрацювати з нами для досягнення бажаного результату",- заявив дипломат.

Келлі наголосив, що якщо Росія та Україна справді зацікавлені в мирі, США співпрацюватимуть з обома сторонами, з європейськими партнерами та з ООН, щоб допомогти досягти цієї мети, починаючи зі змістовного припинення вогню.

"Але ми наполягатимемо на тому, щоб обговорення мирних питань обома сторонами проводилося добросовісно", - сказав представник США в Радбезі.

Читайте також: Сибіга про очікування України від засідання Радбезу ООН: Чекаємо від партнерів консенсусу щодо необхідності змусити Росію припинити вогонь

Він також додав, що російський диктатор Володимир Путін повинен прийняти мирну угоду.

"Угода, яка пропонується зараз, є найкращим можливим результатом для Росії. Президент Путін повинен укласти угоду",- сказав Келлі.

Дипломат заявив, що США закликають "як Росію, так і Україну прийняти складне, історичне рішення прагнути миру".

"Якщо одна сторона виявиться нездатною або не бажає цього зробити, вона нестиме відповідальність за наслідки", - додав Келлі.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 29 травня, Рада Безпеки ООН проведе засідання, щоб обговорити ситуацію з безпекою в контексті повномасштабної агресії Росії. Засідання скликається на запит України.

Читайте також: США на Радбезі ООН засудили ракетні атаки РФ по Україні