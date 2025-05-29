Сибіга про очікування України від засідання Радбезу ООН: Чекаємо від партнерів консенсусу щодо необхідності змусити Росію припинити вогонь

Ввечері четверга, 29 травня, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН з ініціативи України. Київ очікує від партнерів консенсусу щодо необхідності змусити Росію погодитися на повне припинення вогню.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері Рада Безпеки ООН скликає важливе засідання з ініціативи України. Після нещодавніх російських атак, які призвели до жертв серед цивільного населення, ми очікуємо рішучих заяв від наших партнерів, які підтвердять широкий міжнародний консенсус щодо необхідності змусити Росію погодитися на повне припинення вогню як основу для змістовного мирного процесу",- заявив міністр.

Глава МЗС розповів, що Україна підтвердить свою повну відданість просуванню мирних зусиль разом зі США та європейськими партнерами.

"Ми також наголошуватимемо, що доки Росія гальмує мирний процес і здійснює жорстокі напади на нашу країну та народ, тиск на агресора має зростати",- додав очільник зовнішньополітичного відомства.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 29 травня, Рада Безпеки ООН проведе засідання, щоб обговорити ситуацію з безпекою в контексті повномасштабної агресії Росії. Засідання скликається на запит України.

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