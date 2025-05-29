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Новини Засідання Радбезу ООН
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Сибіга про очікування України від засідання Радбезу ООН: Чекаємо від партнерів консенсусу щодо необхідності змусити Росію припинити вогонь

Сибіга озвучив, які результати очікує Україна від засідання Радбезу ООН

Ввечері четверга, 29 травня, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН з ініціативи України. Київ очікує від партнерів консенсусу щодо необхідності змусити Росію погодитися на повне припинення вогню.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері Рада Безпеки ООН скликає важливе засідання з ініціативи України. Після нещодавніх російських атак, які призвели до жертв серед цивільного населення, ми очікуємо рішучих заяв від наших партнерів, які підтвердять широкий міжнародний консенсус щодо необхідності змусити Росію погодитися на повне припинення вогню як основу для змістовного мирного процесу",- заявив міністр.

Глава МЗС розповів, що Україна підтвердить свою повну відданість просуванню мирних зусиль разом зі США та європейськими партнерами.

"Ми також наголошуватимемо, що доки Росія гальмує мирний процес і здійснює жорстокі напади на нашу країну та народ, тиск на агресора має зростати",- додав очільник зовнішньополітичного відомства.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 29 травня, Рада Безпеки ООН проведе засідання, щоб обговорити ситуацію з безпекою в контексті повномасштабної агресії Росії. Засідання скликається на запит України.

Читайте також: Радбез ООН проведе засідання 29 травня для обговорення агресії Росії проти України, - МЗС

Автор: 

росія (65883) Радбез ООН (863) Сибіга Андрій (482)


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он идиот
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29.05.2025 17:42 Відповісти
А звернутися до Генерального секретаря ООН про скликання Генеральної ассамблеї ООН з головним питанням про виключення московитів зі складу РадБезу ООН "Після нещодавніх російських атак, які призвели до жертв серед цивільного населення..." (Джерело: https://censor.net/ua/n3555076), як ти сказав, слабо?
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29.05.2025 18:36 Відповісти
Але вето Кацапії на всі рішення Радбезу ООН вони не очікують. Невже таке очевидне для них буде як грім серед ясного неба?
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29.05.2025 18:47 Відповісти
 
 