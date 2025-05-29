Сибига об ожиданиях Украины от заседания Совбеза ООН: Ждем от партнеров консенсуса о необходимости заставить Россию прекратить огонь

Вечером четверга, 29 мая, состоится заседание Совета Безопасности ООН по инициативе Украины. Киев ожидает от партнеров консенсуса относительно необходимости заставить Россию согласиться на полное прекращение огня.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером Совет Безопасности ООН созывает важное заседание по инициативе Украины. После недавних российских атак, которые привели к жертвам среди гражданского населения, мы ожидаем решительных заявлений от наших партнеров, которые подтвердят широкий международный консенсус относительно необходимости заставить Россию согласиться на полное прекращение огня как основу для содержательного мирного процесса",- заявил министр.

Глава МИД рассказал, что Украина подтвердит свою полную приверженность продвижению мирных усилий вместе с США и европейскими партнерами.

"Мы также будем подчеркивать, что пока Россия тормозит мирный процесс и осуществляет жестокие нападения на нашу страну и народ, давление на агрессора должно расти",- добавил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что в четверг, 29 мая, Совет Безопасности ООН проведет заседание, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в контексте полномасштабной агрессии России. Заседание сзывается по запросу Украины.

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