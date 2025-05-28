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Новости Заседание Совбеза ООН
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Совет Безопасности ООН проведет заседание 29 мая для обсуждения агрессии России против Украины, - МИД

Совет Безопасности ООН соберется обсудить агрессию РФ против Украины

В четверг, 29 мая, Совет Безопасности ООН проведет заседание, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в контексте полномасштабной агрессии России. Заседание созывается по запросу Украины.

Об этом в соцсети Х сообщило Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"29 мая в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 по Киеву) Совет Безопасности ООН проведет заседание на тему "Поддержание мира и безопасности Украины", созванное по запросу Украины", - рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении сказано, что участники заседания будут обсуждать вопросы продолжающейся агрессии РФ против Украины, в частности ракетные и дроновые атаки против мирного населения.

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Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".

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Автор: 

обстрел (27672) россия (96038) Совбез ООН (1116)


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Коли політикан або топ-чиновник обговорюють хоч якусь гуйню, в них аж по ногах тече від задоволення!
Це для них - як всмак падрочити!
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28.05.2025 21:21 Ответить
Подивимось шо заспівають кацапські підстилки зі США...
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28.05.2025 21:30 Ответить
Нехай пояснять як статут цієї організації допускає таке, що постійний член РБООН здійсню агресію проти безядерної держави члена ООН. Чому це питання не задаєте? Який тоді сенс цієї організації якщо її статут не виконують ? Якщо це просто спортлото то не варто на це марнувати час.
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28.05.2025 21:33 Ответить
та хай приїжджають ці хлопці до нас в Україну, посидять самі під обстрілами, потім рішення приймають
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28.05.2025 21:38 Ответить
ізраіль і сша можуть заперечити, американські та єврейські друзі путіна не пропукайте можливість росказати яке воно гарне і друг трама і натаняхі
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28.05.2025 21:55 Ответить
Це схоже лекцію про користь вегетаріанства перед людожерами.
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28.05.2025 22:04 Ответить
Гарна робота в ООН. І платять добре, в костюмі ходиш, ше й виступи зі стурбованостями зараз чат жіпіті напише.
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28.05.2025 23:04 Ответить
Имитация бурной деятельности .
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28.05.2025 23:06 Ответить
 
 