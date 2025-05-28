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Новини Засідання Радбезу ООН
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Радбез ООН проведе засідання 29 травня для обговорення агресії Росії проти України, - МЗС

Радбез ООН збереться говорити про агресію РФ проти України

У четвер, 29 травня, Рада Безпеки ООН проведе засідання, щоб обговорити ситуацію з безпекою в контексті повномасштабної агресії Росії. Засідання скликається на запит України.

Про це в соцмережі Х повідомило Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"29 травня о 15:00 за нью-йоркським часом (22:00 за Києвом) Рада Безпеки ООН проведе засідання на тему "Підтримання миру та безпеки України", скликане на запит України", - розповіли у зовнішньополітичному відомстві.

У повідомленні сказано, що учасники засідання обговорюватимуть питання триваючої агресії РФ проти України, зокрема ракетні та дронові атаки проти мирного населення.

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Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

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обстріл (28993) росія (65856) Радбез ООН (861)


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Коли політикан або топ-чиновник обговорюють хоч якусь гуйню, в них аж по ногах тече від задоволення!
Це для них - як всмак падрочити!
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28.05.2025 21:21 Відповісти
Подивимось шо заспівають кацапські підстилки зі США...
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28.05.2025 21:30 Відповісти
Нехай пояснять як статут цієї організації допускає таке, що постійний член РБООН здійсню агресію проти безядерної держави члена ООН. Чому це питання не задаєте? Який тоді сенс цієї організації якщо її статут не виконують ? Якщо це просто спортлото то не варто на це марнувати час.
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28.05.2025 21:33 Відповісти
та хай приїжджають ці хлопці до нас в Україну, посидять самі під обстрілами, потім рішення приймають
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28.05.2025 21:38 Відповісти
ізраіль і сша можуть заперечити, американські та єврейські друзі путіна не пропукайте можливість росказати яке воно гарне і друг трама і натаняхі
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28.05.2025 21:55 Відповісти
Це схоже лекцію про користь вегетаріанства перед людожерами.
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28.05.2025 22:04 Відповісти
Гарна робота в ООН. І платять добре, в костюмі ходиш, ше й виступи зі стурбованостями зараз чат жіпіті напише.
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28.05.2025 23:04 Відповісти
Имитация бурной деятельности .
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28.05.2025 23:06 Відповісти
 
 